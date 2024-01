zondag 21 januari 2024 om 13:03

Verstrynge topt volledig Belgisch U23-podium in Wereldbeker Benidorm, pech voor Del Grosso

Emiel Verstrynge heeft zijn favorietenstatus voor het komende WK veldrijden voor beloften in Tábor nog wat extra in de verf gezet. De 21-jarige crosser van Crelan-Corendon won zondag, een week na zijn BK-triomf, de Wereldbeker in het Spaanse Benidorm. Jente Michels en Aaron Dockx zorgden voor een volledig Belgisch podium, Tibor Del Grosso werd – na pech – vierde.

De U23-wereldbekermanche in Benidorm werd een Belgische aangelegenheid, aangezien Verstrynge, Michels en Dockx de koers wisten te domineren. Het werd uiteindelijk ook een driestrijd om de overwinning. Het was Verstrynge die, na ruim 48 minuten crossen, als eerste over de streep wist te komen.

Michels, de huidige Europees kampioen bij de beloften, moest net als op het BK de duimen leggen voor Verstrynge en genoegen nemen met een tweede plaats. Dockx werd derde, maar eindigde wel voor het eerst dit seizoen op het podium van een wereldbekercross.

Pech nekt Del Grosso

Tibor Del Grosso, die eerder deze winter al de Wereldbekers van Troyes, Dublin en Antwerpen wist te winnen, kwam dit keer niet verder dan een vierde stek. De jonge Nederlander kan echter wel een geldig excuus inroepen: Del Grosso kreeg tijdens de race af te rekenen met pech. De 20-jarige renner brak zijn ketting, op het moment dat hij naar de leiding ging.

Del Grosso was op dat moment zo’n dertig meter voorbij de post en moest terug voor een fietswissel, maar verloor zo veel tijd en zag de kop van de koers niet meer terug. Verder in de top-10 komen we de namen van David Haverdings (7e) en Danny van Lierop (9e) tegen. Met Ward Huybs (10e) eindigde er ook nog een vierde Belg bij de eerste tien.

Wereldbeker veldrijden Benidorm 2024

Uitslag, beloften mannen

1. Emiel Verstrynge

2. Jente Michels

3. Aaron Dockx

4. Tibor Del Grosso

5. Léo Bisiaux

6. Martin Groslambert

7. David Haverdings

8. Andrew Strohmeyer

9. Danny van Lierop

10. Ward Huybs