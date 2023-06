Verschuiving op wielerkalender: Circuit Franco-Belge mikt op nieuwe datum

De organisatie van het Circuit Franco-Belge heeft een nieuwe datum op het oog. De Belgische eendagskoers stond op de planning voor woensdag 28 juni, maar de wedstrijd kan dan niet plaatsvinden door ‘organisatorische problemen’.

De organisatie heeft al een alternatieve datum op het oog: donderdag 28 september. Normaal gezien zou de Henegouwse eendagskoers op woensdag 28 juni op zoek gaan naar een opvolger voor Alexander Kristoff, maar organisatorische problemen gooien dus roet in het eten. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een vergadering.

De organisatie hoopt de wedstrijd dus nog wel in het najaar te kunnen organiseren, op 28 september. Of dat mogelijk is, wordt nog onderzocht door de federale en internationale wielerinstanties.

Vorig jaar ging de zege in het Circuit Franco-Belgie naar Alexander Kristoff. De Noor rekende toen, in een sprint met drie, af met de Belgen Dries Van Gestel en Victor Campenaerts. Arnaud Démare, Dylan Groenewegen, Mads Pedersen en Fabio Jakobsen waren de laatste jaren ook aan het feest in deze wedstrijd.