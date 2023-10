vrijdag 13 oktober 2023 om 08:35

Verrassing in Chongming Island! Overwinning voor thuisploeg Li Ning Star Ladies dankzij Hanna Tserakh

Hanna Tserakh heeft de massasprint naar haar hand gezet in de tweede etappe van de Tour of Chongming Island. De Wit-Russische bezorgde haar team Ling Ning Star Ladies een verrassende zege in de massasprint.

Een biljartvlakke etappe stond vandaag op de rensters te wachten in de Tour of Chongming Island. Niet lang na de start in het Shanghai Changxing Island Country Park lag wel nog een ‘colletje’ van vierde categorie te wachten, in de vorm van de Yangtze River Bridge. Maar verder? 128 redelijk slaapverwekkende kilometers richting Chongming New City Park.

De Oezbeekse Olga Zabelinskaya had wel zin om iets van deze tweede rit te maken, maar ze kreeg daarbij geen navolging. Na zo’n vijftien kilometer koers trok de 43-jarige Oezbeekse er alleen op uit, waarna het peloton haar de hele dag onder controle zou houden.

Althans, dat dachten ze, want aan het einde ging de ervaren renster weer wat versnellen. Het peloton helemaal verassen lukt uiteindelijk niet. Een knappe poging van Zabelinskaya, die uiteindelijk sneuvelde in de slotkilometer.

Lead out De Zoete

Leidster Mylène de Zoete mocht zich dus weer opmaken voor een massasprint, maar gek genoeg ging ze niet zelf sprinten. De Nederlandse deed de lead-out voor haar Italiaanse Martina Fidanza, die wel sterk aanzette, maar naar het einde alsnog wat stilviel.

Hanna Tserakh greep zo haar kans in de allerlaatste meters, en zo bezorgde ze zowel zichzelf als haar Chinese ploeg Li Ning Star Ladies de eerste overwinning ooit in de Women’s WorldTour.