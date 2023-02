Verrassende ontknoping in Setmana Valenciana: Ghekiere eindwinares, ritwinst voor Uijen

De slotetappe van de Setmana Ciclista Valencia heeft een verrassende eindwinnares opgeleverd. Niet Ashleigh Moolman-Pasio, maar haar ploeggenote Justine Ghekiere gaat er met de eindzege vandoor. De Belgische van AG Insurance-Soudal Quick-Step moest de ritzege laten aan haar Nederlandse medevluchter Elise Uijen, maar wist ploeggenote Moolman-Pasio wel met één seconde uit de leiderstrui te rijden.

De Setmana Ciclista Valenciana kende zondag een pittig sluitstuk. De 113 kilometer lange rit van Tavernes de la Valldigna naar Gandia begon relatief eenvoudig, maar in de laatste dertig kilometer lagen de toppen van de Alto de Barxeta (1,3 km aan 6,3%) en de Alto de Barx (6,7 aan 4,3%). Klassementsleidster Asleigh Moolman-Pasio kon nog niet op haar lauweren rusten. Annemiek van Vleuten, de nummer drie van het klassement, zou ongetwijfeld nog wat proberen.

Snelle openingsfase

Maar eerst was het wachten op de traditionele vroege ontsnapping, maar die kwam vandaag maar niet tot stand. In het eerste koersuur bleek het peloton niet erg happig om de controle uit handen te geven. Verschillende rensters probeerden er wel vanonder te muizen, maar door het hoge tempo (in het eerste uur kwamen de rensters uit op een gemiddelde snelheid van 42 kilometer per uur) bleven de rijen lange tijd gesloten.

Met nog goed zestig kilometer te gaan zagen we dan toch een eerste succesvolle vluchtpoging. Zestien rensters wisten elkaar te vinden en reden een maximale voorsprong bijeen van om en nabij de twee minuten. De belangrijkste namen in de kopgroep? Alena Amialiusik (UAE Team ADQ), Alice Maria Arzuffi (CERATIZIT-WNT Pro Cycling), Coryn Labecki (Jumbo-Visma), Paula Patiño (Movistar), Gaia Realini (Trek-Segafredo), Elise Uijen (Team DSM) en Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick-Step).

Ghekiere virtueel aan de leiding

Van de zestien rensters in de kopgroep was Ghekiere de best geplaatste in het algemeen klassement. De 26-jarige Belgische begon de dag als de nummer elf in het klassement, op slechts 21 seconden van haar ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio, en mocht zich dus al snel de virtuele leider noemen. Ook de Italiaanse Realini, eerder deze maand al knap tweede in de allereerste UAE Tour, keek tegen een achterstand aan van slechts 21 seconden en mocht dus nog dromen van eindwinst.

Ghekiere, Realini en de overige vluchters begonnen met een voorsprong van net geen twee minuten aan de Alto de Barx (6,7 km aan 4,3%), op iets meer dan twintig kilometer van de streep de laatste klim van de dag en deze Setmana Ciclista Valenciana. Op de flanken van de Alto de Barx trok de Française Cedrine Kerbaol stevig door, maar de renster van CERATIZIT-WNT Pro Cycling moest passen op het moment dat Realini haar duivels ontbond.

Realini trekt door, Ghekeire en Uijen zijn mee

De Italiaanse pocketklimmer versnelde bergop en alleen Ghekiere en Uijen bleken in staat om hun wagonnetje aan te haken. Deze drie rensters begonnen niet veel later gezamenlijk aan de afdaling van de Alto de Barx, op weg naar de finish in Gandia. Realini, Ghekiere en Uijen moesten zich in de slotkilometers nog wel dubbel plooien om uit de greep te blijven van de achtervolgende groep met daarin de belangrijkste klassementsrenners. Het verschil was, op goed tien kilometer van de streep, geslonken tot veertig seconden.

Uijen rook het gevaar en stortte zich dan ook vol overgave in de afdaling. Ghekiere moest alles op alles zetten om te volgen, maar wist na een korte achtervolging toch weer aan te sluiten. Voor Realini ging het duidelijk te snel en dus werd de Italiaanse opgeslokt door de achtervolgende groep. Ghekiere en Uijen reden intussen nog altijd voorop, en met een voorsprong van goed veertig seconden mocht de Belgische zich nog altijd de virtuele leider noemen.

Secondenspel

Ghekiere was zich bewust van de (unieke) situatie en zette zich dan ook vol overgave op kop, met Uijen in haar wiel, in de hoop zo de voorsprong van goed veertig tellen vast te houden. De jonge Nederlandse begon zo wat frisser aan de eindsprint en wist Ghekiere ook te vloeren, al kwam de Belgische nog wel sterk opzetten. Voor de slechts 19-jarige Uijen is het haar eerste profoverwinning.

Na de binnenkomst van de eerste achtervolgende groep kon het grote rekenwerk beginnen. Ghekiere leek aanvankelijk net iets te kort te komen voor de eindoverwinning, maar het kwartje viel voor haar uiteindelijk toch de goede kant op. Moolman-Pasio blijft in het klassement dus steken op één seconde, maar de leiderstrui blijft in de ploeg van AG Insurance-Soudal-Quick-Step.