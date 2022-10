Verrassend zilver voor Maike van der Duin op WK-omnium: “Niet te beschrijven”

Maike van der Duin heeft vrijdag zilver gewonnen op het WK-omnium. De Nederlandse stond na twee onderdelen zelfs aan de leiding, maar moest uiteindelijk de Amerikaanse Jennifer Valente voor zich dulden. “Ik liet me niet meer gek maken in de puntenkoers.”

De 21-jarige Van der Duin begon als tweede aan het laatste onderdeel van het omnium, de puntenkoers. “We hebben ervoor gekozen om Jennifer Valente, de leidster, haar gang te laten gaan. De focus lag op de meiden achter me, omdat het doel echt het podium was”, vertelde de jonge renster na afloop aan NOS.

Van der Duin, die woensdag al zilver won op de scratch, stelde in die puntenkoers haar zilveren medaille veilig, nadat ze een aandachtige wedstrijd reed en hier en daar punten scoorde. “Dat was genoeg voor de tweede plaats. Het is echt niet te beschrijven. Een aantal andere rensters stemden hun koers op mij af, maar ik liet me niet gek maken.”

‘Geeft moraal en vertrouwen voor toekomst’

“Ik had hier zeker voor getekend op voorhand”, ging de zilveren medaillewinnares verder. “Dit geeft heel veel moraal en vertrouwen voor de toekomst. Het omnium is echt het onderdeel waarop ik in actie wil komen op de Olympische Spelen. Ik vind het heel mooi.”