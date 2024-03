dinsdag 26 maart 2024 om 10:02

Verontwaardiging over toeschouwer die Lotte Kopecky tik op de kont gaf

Lotte Kopecky trok zondag tijdens Gent-Wevelgem stevig door op de Kemmelberg. De wereldkampioene weekte zich samen met haar ploeggenote Lorena Wiebes en Pfeiffer Georgi, maar kreeg tijdens de klim wel een tik tegen haar billen van een toeschouwer. Dat leidde op sociale media tot enige ophef.

Op de beelden is te zien hoe Kopecky, met Wiebes in haar wiel, dicht langs de hekken rijdt. Een man langs de kant van de weg geeft haar vervolgens een tik tegen de kont. Kopecky klimt zelf stoïcijns door, maar op X reageert men verontwaardigd. “We zouden dit niet moeten tolereren, echt niet”, klinkt het onder meer.

Kopecky reed na de Kemmelberg even voorop samen met Wiebes en Georgi, maar uiteindelijk kwam alles terug. In de sprint die volgde was Wiebes de snelste, na een indrukwekkende lead-out van Kopecky. Laatstgenoemde bolde zelf als negentiende over de streep in Wevelgem.