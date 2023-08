donderdag 24 augustus 2023 om 08:56

Vernon kent perfecte start in Deutschland Tour: “Was een lastige tijdrit om te pacen”

Ethan Vernon is woensdag met een zege begonnen aan de Deutschland Tour. De Britse sprinter van Soudal Quick-Step snelde in de 2,2 kilometer lange proloog in Sankt Wendel naar de overwinning, en was daar na afloop maar wat blij mee.

Met een tijd van 2.23 minuut wist Vernon man-in-vorm Mads Pedersen, die ruim een seconde toegaf op de snelle Brit, achter zich te houden. Het is voor de 22-jarige Vernon alweer zijn vijfde wegoverwinning van het seizoen, nadat hij eerder al sprints wist te winnen in de Trofeo Palma, Tour du Rwanda (2x) en de Ronde van Romandië.

“Het was een heel lastig parcours om te pacen, omdat er een klein klimmetje in zat”, keek de ritwinnaar na afloop terug op zijn prestatie tegen de klok. “Mensen zeiden voor de start dat het wel op baanwielrennen leek, maar dat is echt iets anders. Het was hier nog mogelijk om te herstellen in de bochten. Je begint vooraf wel met een plan, maar je kunt onderweg niet echt op je fietscomputer kijken.”

Schakelen

Voor Vernon was het sowieso wel weer even wennen, aangezien hij de voorbije weken vooral actief was op zijn baanfiets. “Ik heb deelgenomen aan het WK baanwielrennen. De overgang van de baan naar de weg was wel lastig. Ik heb na het WK niet veel gedaan. Het is mooi om met een zware inspanning weer terug te zijn op de weg.”

Vernon, die aan het einde van het seizoen Soudal Quick-Step zal inruilen voor Israel-Premier Tech, hoopt de komende dagen ook nog eens aan sprinten toe te komen. “Of er nog sprintkansen zijn? Dat is even afwachten. De benen zijn wel goed en ik zal me zeker mengen in de sprints”, waren zijn laatste woorden in het flashinterview.