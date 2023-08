Vermoeide Filippo Ganna moet genoegen nemen met zilver: “Evenepoel fietst in andere wereld”

Filippo Ganna wist vandaag niet zijn derde wereldtitel op de tijdrit te veroveren. De Italiaan moest zijn meerdere erkennen in Remco Evenepoel. Ganna kende door de opzet van het Super WK ook geen ideale voorbereiding op de tijdrit. “Ik ben moe”, vertelde Ganna op de persconferentie aan verschillende media.

“Ik ben al twee weken in Glasgow voor de baan en de tijdrit, dus ik ben blij met het resultaat. Ik wilde liever goud dan zilver, maar Remco fietst in een andere wereld. Chapeau voor hem. Remco is de man, ik vergelijk me niet met hem. Hij is zowel de toekomst als het heden”, zei hij lovend over zijn rivaal.

Ganna combineerde de individuele tijdrit met verschillende baanonderdelen. Hij veroverde onder meer de wereldtitel op de individuele achtervolging. “Voor mij is het lastig om te combineren. Op de baan rijd ik een paar kilometer, nu meer dan 45. Meer kan ik daar niet over zeggen, ik moet me nu richten op mijn herstel voor de Vuelta.”

Ganna zag ook zijn nog maar 19-jarige ploeggenoot van INEOS Grenadiers Joshua Tarling derde worden op de tijdrit, over wie hij vol lof was. “Joshua is nog jong. We leggen hem geen druk op. Hij heeft tijd nodig. Als hij twee kilo vet verliest en er twee kilo spier bijkrijgt, dan is hij lastig te kloppen”, aldus de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden.

