Dries Devenyns stapt ziek af in Romandië

Dries Devenyns gaat donderdag niet van start in de tweede etappe van de Ronde van Romandië. De 37-jarige Belg stapt uit voorzorg af met problemen aan de luchtwegen, meldt zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step.

Devenyns, die woensdag in de etappe naar Martigny nog negentiende werd, heeft symptomen van bronchitis. “Door het slechte weer van de komende dagen hebben we besloten dat het beter is voor hem om de wedstrijd niet voort te zetten”, aldus de Belgische WorldTour-formatie.

Eerder dit seizoen moest Devenyns door ziekte ook al een deel van het voorjaar missen. In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik stond hij wel aan de start in dienst van zijn kopman Julian Alaphilippe.

De Ronde van Romandië heeft nu twee renners zien afzwaaien. Woensdag stapte Harry Tanfield (Qhubeka ASSOS) al af. De reden van zijn opgave is onbekend.

#TDR2021 stage 2 today, but @3sdevenyns will not take to the start after suffering from a bronchial problem. With the poor weather in the area it has been decided it would be better for him to not continue with the race.

Wishing Dries a speedy recovery!

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) April 29, 2021