Verkleumde Van der Poel: “Zwaarbevochten overwinning” zondag 22 december 2019 om 17:05

Goed ingepakt in nieuwe kleuren en met een kopje koffie in zijn handen probeert Mathieu van der Poel vlak na zijn triomf in de wereldbekerveldrit van Namen weer wat warmte in zijn lijf te krijgen. Rillend van de koude gaf hij in de verzorgingstent het flashinterview: “Het waren epische omstandigheden.”

“Het was een zwaarbevochten overwinning”, omschrijft Van der Poel zijn triomf in de Citadelcross. “Met gisteren erbij was het een heel zwaar weekend en ik ben dan ook heel blij om het hier af te maken voor zoveel publiek.” Lang was het een tweestrijd met Toon Aerts, maar na een stevige valpartij van de renner van Telenet-Baloise in de slotronde was de twaalfde seizoenszege voor de veelvraat van Corendon-Circus binnen.

De kou eiste met recht een hoofdrol op. “Het waren epische omstandigheden. Dat vinden we leuk als crossers, maar vandaag was het heel koud en nat. Normaal krijg je als crosser je voeten en handen niet warm bij dit weer, maar als je zoals vandaag koud krijgt over je hele lichaam, dan weet je dat de weersomstandigheden extreem zijn.”

MvdP werd geplaagd door twee lekke banden tijdens de wedstrijd en daarnaast kwam hij ook enkele keren ten val, zoals eigenlijk iedereen. “Het was heel technisch en er lagen veel stenen onder de modder, dus het is niet gek dat je een lekke band krijgt.” In totaal kreeg Van der Poel twee lekke banden te verduren. “Op grote afstand van de materiaalpost. Daar verloor ik tijd en krachten, maar ik bleef in koers door de foutenlast van Toon. Het was een beetje te verwachten: wie hier foutloos zou blijven, zou er dicht bij zijn.”

Op Tweede Kerstdag komt Van der Poel weer in actie op het circuit van Zolder, waar opnieuw een wereldbekerwedstrijd gepland staat. In deze cross was MvdP de afgelopen twee jaar al de beste.