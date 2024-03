dinsdag 19 maart 2024 om 19:24

Verkleumde Lenny Martinez laat zich zien in Catalonië: “Nog nooit zo koud gehad”

De eerste bergetappe van de Ronde van Catalonië, met aankomst in Vallter 2000, draaide uit op een slijtageslag. Niet alleen door het vele klimwerk, maar vooral door het slechte weer. Lenny Martinez, die als vijfde over de streep kwam, was na afloop volledig verkleumd door de kou.

De nog altijd maar 20-jarige Fransman keek na afloop op de website van Groupama-FDJ terug op de eerste klimconfrontatie in de Ronde van Catalonië. “Ik heb het nog nooit zo koud gehad, maar ik voelde me wel echt goed op de slotklim. Toen Pogacar aanging, zat ik wel echt op mijn limiet.”

Martinez, die in de belangstelling staat van Bahrain Victorious, wist zich wel goed te handhaven in een achtervolgende groep met daarin de nodige grote namen. “Toen het eenmaal weer begon te regenen, kwamen de benen ook weer terug. Toen Pogacar versnelde, besloot ik mijn eigen tempo aan te houden. Ik moest eerst nog een gaatje dichten naar de achtervolgers, maar daarna probeerde ik meerdere keren aan te vallen.”

“We reden min of meer rond op hetzelfde niveau. Mikel Landa was ook sterk en toen hij richting de top aanviel, was ik niet meer in staat om te volgen. Ik reed daarna gewoon vol door richting de finish”, aldus Martinez, die ook vijfde staat in het voorlopige klassement.