dinsdag 19 maart 2024 om 14:51

Bahrain Victorious aast op klimsensatie Lenny Martinez: “Staat bovenaan ons lijstje”

Koerst Lenny Martinez in 2025 in het tenue van Bahrain Victorious? Martinez kan rekenen op verregaande interesse van de ploeg uit het Midden-Oosten. De 20-jarige Franse klimsensatie komt nu nog uit voor Groupama-FDJ, maar zijn contract bij de ploeg van Marc Madiot loopt af.

Milan Eržen, de teammanager van Bahrain Victorious, is in gesprek met Global Cycling Network eerlijk over de interesse in Martinez. “Ik volg Lenny nu al een jaar of vier en ik ben er zeker van dat hij zal uitgroeien tot een nieuwe Franse wielerster. Ik kan nu alleen nog niks bevestigen. We hebben met zijn zaakwaarnemer gesproken, maar nog niet met Lenny zelf.”

Erzen is tegelijkertijd ook realistisch. “Er zijn nog geen handtekeningen gezet. Hij staat bovenaan ons lijstje, maar we moeten concurreren met zoveel andere, nog rijkere teams. We kunnen niet opboksen tegen de waanzinnige bedragen die nu worden geboden.”

De uit een echte wielerfamilie komende Martinez is pas bezig aan zijn tweede seizoen bij de profs, maar liet al zeer mooie dingen zien op het hoogste niveau. Zo won hij vorig jaar de CIC-Mont Ventoux en droeg hij in de Vuelta a España even de rode leiderstrui. Dit jaar was hij al succesvol in de Var Classic en de Trofeo Laigueglia. Ook werd hij – achter Jonas Vingegaard – tweede in O Gran Camiño en achtste in Strade Bianche.

Zoektocht

Bahrain Victorious richt zich bij het afstruinen van de transfermarkt op een bepaald type renner. “We zijn op zoek naar coureurs voor de grote rondes. We kunnen ook volgend jaar nog rekenen op renners als Pello Bilbao, Jack Haig, Antonio Tiberi en Damiano Caruso. We richten ons daarom op jonge renners, die zich kunnen aansluiten bij deze groep. Dat is nu ons voornaamste doel”, klinkt het.