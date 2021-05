Verkleumde George Bennett verliest minuten: “Hij was helemaal leeg op het einde”

George Bennett geloofde voor de start van de Giro d’Italia in een goed klassement, maar de Nieuw-Zeelandse klimmer volgt na zes etappes al op bijna negen minuten van leider Attila Valter. Het was afzien in de verregende etappe naar San Giacomo.

De kopman van Jumbo-Visma moest al vroeg op de slotklim de groep der favorieten laten gaan, wist met hulp van Koen Bouwman nog wel een keer terug te keren, maar niet veel later ging het licht definitief uit. Aan de streep bleek de schade groot: Bennett verloor zeven minuten op renners als Egan Bernal en Remco Evenepoel.

“We waren hier gekomen om een klassement te rijden met George”, reageert ploegleider Addy Engels na afloop. “We moeten nu realistisch zijn en concluderen dat dat plan voorlopig wel de koelkast in kan. George was helemaal verkleumd van de kou en was helemaal leeg op het einde.” Engels probeerde Bennett nog te helpen in de finale.

Vrijheid voor Tobias Foss

“We hebben hem droge en warme kleren gegeven en geprobeerd hem zoveel mogelijk energie binnen te laten krijgen. Hij kon op de slotklim nog wel een keer terugkeren met behulp van Koen, maar daarna was het toch echt over. Nochtans zaten we goed met drie man mee toen INEOS Grenadiers die move maakte”, legt Engels uit.

Tobias Foss mocht in de finale, na het afhaken van Bennett, uiteindelijk voor eigen rekening rijden. De jonge Noor wist de schade wel te beperken en staat nu achttiende in het klassement, op 1:53 van rozetruidrager Valter. Engels: “Uiteindelijk hebben we de call gemaakt dat Tobias voor eigen kansen mocht gaan. Wat Tobias heeft laten zien, is een goede prestatie.”

“Hij zat er kort achter. Hij moet vooral zo verder blijven doen. Verder is iedereen goed aan de streep gekomen en zullen we voor het restant van deze Giro andere plannen moeten gaan maken.”