Verjaardag in mineur voor Guerin: Fransman moet toch onder het mes

Alexis Guerin heeft slecht nieuws gekregen op zijn 31ste verjaardag. De Fransman van Bingoal WB brak bij een val op training zijn sleutelbeen, maar hoefde aanvankelijk niet onder het mes. Nu blijkt een operatie toch noodzakelijk.

Guerin wordt woensdagmiddag geopereerd in het ziekenhuis van Herentals. “Ik lijd aan een dubbele breuk en het is daarom noodzakelijk om in te grijpen. Na een beetje rust kan ik snel mijn benen op de fiets weer laten warmdraaien en aan trainen denken”, laat de renner weten op de website van zijn Belgische werkgever.

De ervaren coureur was bezig aan een uitstekend seizoen. In de Internationale Wielerweek van Coppi e Bartali schonk hij zijn team de voorlopig grootste overwinning van het seizoen door de vierde etappe te winnen, voor Mauro Schmid. Ook werd hij al zevende in de meerdaagse wielerkoers La Tropicale Amissa Bongo.

Wanneer Guerin de koers weer kan hervatten, is op dit moment nog niet bekend.