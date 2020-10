Verdwaalde Peter Sagan wordt geholpen door wielerfans maandag 5 oktober 2020 om 09:15

Peter Sagan is gisteren verdwaald na tweede etappe van de Giro d’Italia. Nadat de Slowaak als tweede over de streep was gekomen, wilde hij terug naar de teambus rijden maar daarbij raakte hij verstrikt in het wegennet van Agrigento. Gelukkig boden enkele fans de helpende hand.

Sagan was vermoedelijk een verkeerde weg ingeslagen na de finish. Om zich toch weer bij zijn ploeg BORA-hansgrohe te kunnen voegen, schakelde hij de hulp in van vier fans die hem graag de weg wezen. Hangend aan de auto werd hij teruggebracht naar de aankomst. Nadat hij de vier verraste mannen had bedankt voor hun hulp, wist de Slowaak op de Via Francesco Crispi, waar het peloton in de etappe al was gepasseerd, weer waar hij moest zijn.