Verbrugghe: “Evenepoel heeft de kwaliteiten om de hele Giro te schitteren” vrijdag 22 mei 2020 om 08:44

In oktober hoopt Remco Evenepoel aan de start te staan van zijn eerste grote ronde. De renner van Deceuninck-Quick-Step zal over enkele maanden deelnemen aan de Giro d’Italia. Wat verwacht bondscoach Rik Verbrugghe eigenlijk van zijn jongere landgenoot? “Ik denk dat Remco de kwaliteiten heeft om de hele Giro te schitteren.”

Verbrugghe kijkt met het Waalse RTBF vooruit naar de Italiaanse ronde. “Het idee was om Remco twee weken te laten rijden in de Giro d’Italia, maar wat is het plan nu? Denkt de ploeg nog altijd aan een vroegtijdige opgave? De renners hebben nog veel energie en willen zoveel mogelijk koersen. De motivatie is er”, aldus de oud-renner.

“De renners hebben dit seizoen nog nauwelijks gekoerst vanwege de lockdown. Ze hebben alleen maar getraind. Remco zal nu wellicht drie weken willen koersen, in de hoop zichzelf te testen. Ik denk dat hij de kwaliteiten heeft om de hele Giro te schitteren.” De vraag is of de renners beginnen met een proloog, nu de Giro-start in Boedapest niet doorgaat.

Leerproces

Evenepoel liet eerder weten graag de allereerste roze trui te veroveren. “Mocht de Giro beginnen met een proloog, dan is het voor Remco zeker mogelijk om het roze te pakken”, zo vertelt Verbrugghe, die negentien jaar geleden zelf ‘La Maglia Rosa’ wist te veroveren na een proloogzege in Pescara. “Hij heeft de kwaliteiten om een proloog te winnen.”

De keuzeheer begrijpt tot slot dat Evenepoel Luik-Bastenaken-Luik overslaat ten faveure van de Giro (3-25 oktober). “Hij zal straks veel meer koersdagen in de benen hebben, waardoor hij ook meer leert over zichzelf als wielrenner.” De 20-jarige Evenepoel begon het seizoen met eindzeges in de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve.