Remco Evenepoel: “Roze trui steekt zeker in mijn hoofd” vrijdag 10 januari 2020 om 20:18

Remco Evenepoel heeft vandaag aangekondigd dat hij de Giro d’Italia gaat rijden en was zo het gesprek van de dag tijdens de teampresentatie van Deceuninck-Quick Step. “De roze trui steekt zeker in mijn hoofd, maar het wordt heel moeilijk”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

Evenepoel geeft aan dat lang is gesproken over welke grote ronde hij komend seizoen gaat rijden. “De Tour de France werd meteen afgewezen, omdat het niet goed samenvalt met de Spelen. De Vuelta zo kort na de Spelen en in aanloop naar het WK wordt ook al te moeilijk.” Daardoor rolde de Giro uit de bus. Het wordt de eerste grote ronde voor de 19-jarige renner.

In de openingstijdrit door Boedapest hoopt de Europese kampioen tegen de klok al een gooi te kunnen doen naar de roze trui. “Die steekt zeker in mijn hoofd, maar het wordt heel moeilijk. Er staan veel goede tijdrijders aan de start. Ik ga superhard rijden en als dat genoeg is voor het roze, des te beter. Ik ga er alles aan doen om zo goed mogelijk aan de start te komen.”

Voorlopig programma Remco Evenepoel Vuelta a San Juan (26 januari-2 februari)

Volta ao Algarve (19 februari-23 februari)

Tirreno-Adriatico (11 maart-17 maart)

Brabantse Pijl (15 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Bastenaken-Luik (26 april)

Giro d’Italia (9 mei-31 mei)

Olympische Spelen (24 juli-9 augustus)

WK wielrennen (20 september-27 september)

Ronde van Lombardije (10 oktober)