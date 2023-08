Venezolaan zet twee Tsjechen een hak in eerste etappe Volta a Portugal

De eerste rit-in-lijn van de Volta a Portugal is donderdag gewonnen door de Venezolaan Leangel Rubén Linarez. De coureur van Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua wist na een etappe van ruim 188 kilometer naar de zege te sprinten in Ourém. Het is voor hem zijn eerste profzege.

De 26-jarige Linarez wist in de massasprint twee Tsjechen van Caja Rural-Seguros RGA voor te blijven. Daniel Babor kwam als tweede over de meet en zijn ploegmaat Tomas Bárta eindigde als derde. Klassementsleider Rafael Reis, die woensdag de proloog van de Volta a Portugal had gewonnen, kwam in het peloton over de finish.

De etappe ging van Anadia naar Ourém en was 188,5 kilometer lang. Deze bevatte geen bijzonder zware hellingen, maar het ging wel vol op en af. Met name in de laatste vijftig kilometer. De klim naar Fátima (5,7 km aan 3,7%) was de ultieme scherprechter, met zijn top op dertien kilometer van de finish.

Vroeg in de rit had een Nederlander mede de koers gekleurd. Bart Buijk van Universe CT zat mee in de vlucht van de dag, die eerst uit vijf renners bestond en later uitdunde naar vier renners. In een lastige finale hield zijn vluchtpoging echter geen stand.

🇵🇹 #VoltaPortugal23 ¡Segundo puesto de @Daniel_Babor1! Gran trabajo del equipo en la parte final conduciendo al checo hasta cabeza, que no pudo con Linarez en el sprint por el triunfo.#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/6pH5FdOuwx — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) August 10, 2023