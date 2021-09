Velodroom blijft vaccinatiecentrum: tweede ronde Track Champions League geschrapt

De tweede ronde van de UCI Track Champions League is geannuleerd. De wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines bij Parijs, de beoogde locatie voor 20 november, wordt namelijk tot het eind van het jaar nog gebruikt als een vaccinatiecentrum.

De Track Champions League is een nieuwe baancompetitie waarin de UCI de beste sprinters en duurspecialisten wil samenbrengen in een wedstrijdreeks van meerdere ronden en op meerdere locaties, verspreid over de maanden november en december. Vandaag maakte de UCI echter bekend dat de tweede ronde in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines niet kan doorgaan. De baan wordt namelijk tot het einde van het jaar nog gebruikt als corona-vaccinatiecentrum.

De velodroom net buiten Parijs zal echter in 2022, 2023 en 2024 terugkeren op de kalender van de Track Champions League, liet de UCI weten. Door het wegvallen van de Franse wedstrijd zal de baancompetitie uit vijf ronden bestaan en op 6 november op Mallorca beginnen. Daarna wordt de reeks voortgezet in het Litouwse Panevėžys, Londen (2x) en Tel Aviv. De prijzenpot voor de renners wordt niet beïnvloed door de afgelasting.

Tweevoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen is een van de baanrenners die al zeker zijn van deelname aan de eerste editie van de Track Champions League.

Programma Track Champions League 2021

6 november: Mallorca (Velòdrom Illes Balears)

20 november: Parijs (Vélodrome National Saint-Quentin-en-Yvelines)

27 november: Panevėžys (Cido Arena)

3 december: Londen (Lee Valley Velopark)

4 december: Londen (Lee Valley Velopark)

11 december: Tel Aviv (Sylvan Adams National Velodrome)