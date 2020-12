Vélo d’Or 2020 is voor Primoz Roglic

Primož Roglič heeft de verkiezing van de Vélo d’Or 2020 gewonnen. Het is voor de Sloveen van Jumbo-Visma de eerste keer dat hij de prestigieuze prijs wint. Roglič won afgelopen seizoen onder meer de Vuelta a España en Luik-Bastenaken-Luik. Daarnaast werd hij tweede in de Tour de France.

De Vélo d’Or is de jaarprijs van het Franse wielermagazine Vélo Magazine dat verbonden is aan de Tour de France-organisatie en aan sportkrant L’Equipe. Een aantal internationale wielerjournalisten, waaronder WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs, kiest hier de beste wielrenner van het jaar uit.

Roglič is de opvolger van Julian Alaphilippe, die vorig jaar de prijs won. Alejandro Valverde en Chris Froome hadden in de twee voorgaande jaren deze eer. “Ik heb de lijst met eerdere winnaars doorgenomen en het is een geweldige beloning”, reageert Roglič. “Ik maak van de gelegenheid gebruik om de mensen die op mij gestemd hebben hartelijk te bedanken. Ik begreep dat het een jury was van journalisten van over de hele wereld, en daarom raakt het mij echt.”

Onder de vijftien genomineerden voor de Vélo d’Or waren ook Mathieu van der Poel, Anna van der Breggen, Wout van Aert en Remco Evenepoel. Naast Roglič kreeg ook wereldkampioen Alaphilippe nog een erkenning. Hij won de Vélo d’Or voor beste Franse wielrenner.

De volledige uitslag van de Vélo d’Or-verkiezing wordt op een later moment bekend.