Veldrijdster Veerle Goossens (29) stopt ermee

Veerle Goossens stopt na dit seizoen met veldrijden. De 29-jarige Brabantse heeft besloten om na acht seizoen bij de elites een punt te zetten achter haar sportieve carrière. “Na zeventien jaar topsport voel ik de drang om kansen te pakken op maatschappelijke gebied”, legt ze uit op Instagram.

“Over precies een maand ga ik de laatste wedstrijd van mijn carrière racen”, aldus Goossens, die meer gaat werken op het gebied van strategie, marketing en sales. “Meer dan ik hebben kan, heb ik geleerd van het topsport leven in combinatie met het runnen van mijn eigen professionele team. Ik heb alles gezien en gedaan wat ik graag wilde doen.”

Goossens eindigde vier keer in de top-10 van het NK veldrijden en reed nooit een WK of een EK namens Nederland. Dit seizoen reed ze voornamelijk veldritten in de Verenigde Staten en werd ze, voor het eerst, geselecteerd voor Wereldbeker-wedstrijden. In Waterloo werd ze 30ste en in Fayetteville 32ste.

