Veldrijders Kuypers en Thijs Aerts maken opwachting in Giro di Sicilia

De namen van Gerben Kuypers en Thijs Aerts associëren we voornamelijk met de cross, maar de twee Belgen zullen deze week ook te bewonderen zijn op de weg. Ze maken als ‘gelegenheidsrenners’ namelijk deel uit van de selectie van Intermarché-Circus-Wanty voor de Giro di Sicilia (11-14 april).

Kuypers en Aerts staan sinds dit jaar onder contract bij Intermarché-Circus-Wanty, maar werken hun wegwedstrijden af namens de opleidingsploeg van de Belgische formatie, Circus-ReUz-Technord. De twee Belgen mogen – als ‘gelegenheidsrenners’ van de profploeg – echter ook deelnemen aan niet-WorldTour-koersen zoals de Giro di Sicilia (2.1).

Proeven van het grote werk

Intermarché-Circus-Wanty maakt dankbaar gebruik van deze regel en geeft Kuypers en Aerts de mogelijkheid om te proeven van het grote(re) werk. De formatie rekent deze week ook op sprinter Niccolò Bonifazio, Kobe Goossens, Simone Petilli en klassementskopman Louis Meintjes. Die laatste eindigde vorig jaar nog als derde in de Giro di Sicilia, na eindwinnaar Damiano Caruso en Jefferson Alexander Cepeda.

De vijfde editie van de Giro di Sicilia begint dinsdag in Marsala en telt in totaal vier etappes. Het venijn zit hem in de staart, want op vrijdag is een zeer lastige afsluitende bergrit uitgetekend van Barcellona Pozzo di Gotto naar Giarre, met onderweg drie beklimmingen van de buitencategorie.