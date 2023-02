‘Veldrijder Witse Meeussen tekent spoedig profcontract bij broers Roodhooft’

Witse Meeussen staat op het punt om een profcontract te tekenen bij de gebroeders Roodhooft, zo meldt Het Nieuwsblad. De 21-jarige veldrijder komt nu nog uit voor Pauwels Sauzen-Bingoal, maar kiest dus voor een nieuw avontuur.

De Kempenaar maakte in de juniorencategorie deel uit van de absolute wereldtop. Zo pakte hij de eindzege in de Wereldbeker en de Superprestige en was hij op het WK in het Deense Bogense (in 2019) goed voor een zilveren medaille. Door fysieke problemen verliep zijn overstap naar de beloftencategorie moeizaam, maar inmiddels is Meeussen volledig onder stoom gekomen bij de U23-renners.

Brons op EK en WK

Dit seizoen veroverde hij in Lokeren de Belgische beloftentitel en was hij een vaste podiumklant in de U23-Wereldbeker. In Besançon en Zonhoven werd hij tweede, in Maasmechelen mocht hij als derde man mee het podium op. Ook was hij goed voor een bronzen medaille op het EK in Namen en afgelopen zaterdag reed hij in Hoogerheide opnieuw naar een bronzen plak tijdens het WK veldrijden.

Het is momenteel nog gissen naar verdere details zoals de duur van zijn profcontract. De broers Roodhooft beschikken over meerdere mogelijkheden om hun veldrijders onder te brengen.