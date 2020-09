Veiligheidsregio beslist deze week over doorgaan Amstel Gold Race maandag 21 september 2020 om 15:48

Deze week wordt duidelijk of de Amstel Gold Race definitief door kan gaan op zaterdag 10 oktober. Koersorganisator Leo van Vliet heeft alle papieren ingediend en waarschijnlijk wordt vrijdag een beslissing genomen door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

“We hebben alle plannen ingediend, zowel bij de UCI als op landelijk en lokaal niveau”, vertelde Van Vliet in Tour de L1mbourg. “De komende week wordt daarnaar gekeken door de Veiligheidsregio. Donderdag hebben we nog een gesprek en vrijdag wordt dan waarschijnlijk een beslissing genomen.”

Van Vliet wil dit jaar van de Amstel Gold Race een tv-evenement maken. Samen met de NOS is afgesproken om de hele middag koers uit te zenden op de publieke omroep, met eerst de vrouwen- en vervolgens de mannenwedstrijd. Het liefst ziet Van Vliet zo weinig mogelijk mensen langs het parcours, dit vanwege de coronamaatregelen.

Start verplaatst, geen mensen op beklimmingen

Een van de maatregelen die de Nederlandse heuvelklassieker genomen heeft, is het verplaatsen van de start. Die is niet meer op De Markt in het centrum van Maastricht, maar bij het stadion van voetbalclub MVV.

“De start wordt publieksvrij en de beklimmingen worden allemaal afgezet. Daar gebruiken we veel mensen voor”, legt Van Vliet uit. “En ook de laatste kilometers, van de Daalhemmerweg tot voorbij de finish worden helemaal afgezet. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de ondernemers op het Grendelplein in Valkenburg.”