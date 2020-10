Veiligheidsmaatregelen voor Ronde van Vlaanderen: “Een limited edition” dinsdag 13 oktober 2020 om 19:52

Veiligheid voorop tijdens de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, de lokale besturen, de politie en organisator Flanders Classics nemen veiligheidsmaatregelen om deze editie van ‘Vlaanderens Mooiste’ coronaproof te organiseren.

“Het wordt een limited edition dit jaar”, vertelde Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen, tijdens de persconferentie in het ‘Centrum Ronde van Vlaanderen’ in Oudenaarde. “In de letterlijke én figuurlijke zin van het woord. Een editie met beperkingen, maar ook een unieke editie die we ons nog lang zullen herinneren omdat we ze allemaal van thuis uit zullen beleven.”

Veiligheidszones

Door het werk van gouverneur Van Cauter konden de lokale besturen veiligheidszones creëren. Deze zones worden dit jaar gebruikt om het publiek weg te houden van het parcours. In deze zones is er een verbod op de organisatie van evenementen en bijkomende commerciële activiteiten, en wordt het publiek beperkt of verboden. Alle gemeenten in de heuvelzone hebben dit besluit overgenomen.

Dit betekent concreet dat langs het parcours 22 veiligheidszones in het leven zijn geroepen. Er is op die manier een publieksverbod op alle hellingen en kasseistroken, de zones waar normaal veel toeschouwers samentroepen. De gouverneur kondigde preventief ook een mondmaskerplicht af langs het volledige parcours, gedurende één uur vóór en één uur na de verwachte passage.

Publieksvrije aankomstzone en streng optreden

Van Cauter is duidelijk in haar boodschap: “Beleef de koers thuis, voor het scherm of via de radio, en doe dat met je gezin of de mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont.” Ook de aankomstzone in Oudenaarde zal dit jaar publieksvrij worden gehouden. Daarnaast wordt het rennersdorp aan het oog van de supporters onttrokken en starten de dames niet op de Markt.

“Eigenlijk kan je in Oudenaarde en bij uitbreiding langs het volledige parcours van de Ronde niets komen doen”, aldus burgemeester Marnic De Meulemeester. “Voor de televisie, daar gebeurt het zondag. De politie zal controleren, streng optreden en verbaliseren en inzetten op preventie. Op de dag van de Ronde zullen politie en sfeerbeheerders op cruciale plaatsen ingezet worden om de toegang te verhinderen of te wijzen op de mondmaskerplicht.”

“Met Gent-Wevelgem hebben we bewezen dat we veilig kunnen organiseren”

Ook organisator Flanders Classics zet maximaal in op veiligheid, zowel voor de renners en hun teams als voor het publiek. Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, deed deze maatregelen uit de doeken tijdens de persconferentie. “We werken al maanden nauw samen met de autoriteiten om alles zo veilig mogelijk te kunnen organiseren. En dat lukt ons.”

“Met Gent-Wevelgem hebben we bewezen dat we de koers veilig kunnen organiseren en dat de wielerfans hun gezond verstand gebruiken.” Er worden ook maatregelen genomen om het contact tussen de renners enerzijds en het publiek, de pers en de organisatie anderzijds veilig te laten verlopen. Zo is er een aangepaste podiumceremonie en wordt de teamzone afgesloten.

Zondag hebben we jullie hulp nodig! 🙏🏻 1️⃣ Blijf thuis en kijk massaal op tv 2️⃣ Geen publiek aan start & finish, op hellingen en kasseistroken 3️⃣ Mondmaskerplicht 4️⃣ Samenscholingsverbod voor meer dan 4 personen#FlandrienAtHome #RVV20 Meer info 👉 https://t.co/mCpShDVOuP pic.twitter.com/Va3jAxvCns — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) October 13, 2020