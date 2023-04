Veiligheid voorop: Jumbo-Visma met speciale helm van start in Parijs-Roubaix

Jumbo-Visma zal komend weekend met een speciale helm van start gaan in Parijs-Roubaix. De Nederlandse formatie heeft in samenwerking met Lazer (fabrikant van helmen) een campagne opgezet. Met de slogan ‘use your head’ wil de ploeg het gebruik van helmen stimuleren.

Via een uniek helmdesign, waarop gezonde hersenen duidelijk zichtbaar zijn, vragen de renners en rensters van de wielerploeg aandacht voor dit initiatief. Al meerdere jaren werken Lazer en Jumbo-Visma samen aan het ontwikkelen van de beste fietshelmen. De ploeg draagt deze boodschap dan ook een warm hart toe en zet haar bekendheid graag in voor bewustwording.

Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma, legt uit: “Het gebruik van een fietshelm staat in de professionele wielersport gelukkig al lang niet meer ter discussie, maar daarbuiten is het nog niet vanzelfsprekend om er eentje te dragen. Terwijl het zoveel ellende kan voorkomen. We vinden het mooi om als succesvolle ploeg – met het bijbehorende bereik – bekendheid te vragen voor dit thema.”

Use your head. Wear a helmet every time you cycle. 🧠 Together with our partner @lazersport, we are raising awareness of the importance of wearing a helmet with a goal to increase helmet use.#useyourhead #parisroubaix — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 6, 2023

Ook renners van de ploeg zijn zeer betrokken bij de bewustwordingscampagne genaamd ‘Use your head’. “Deze campagne brengt een heel mooie herinnering boven, want mijn vader zei voor elke wedstrijd ‘Use your head’ tegen me. Hij leeft inmiddels niet meer helaas, maar hij was mijn allergrootste fan. Het is heel bijzonder om nu te rijden met een helm die me zo sterk aan mijn vader doet denken”, geeft Coryn Labecki, die uitkomt voor de vrouwenformatie van Jumbo-Visma, aan.

Renners als Wout van Aert, Dylan van Baarle en Christophe Laporte zijn zondag dus nog beter te herkennen, met dank aan de ‘hersenhelm’. Ook de vrouwen maken zaterdag richting Roubaix gebruik van deze speciale helm. De helm is voorzien van de hashtag #useyourhead.