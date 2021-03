Veertien Nederlanders van start in E3 Saxo Bank Classic

Veertien Nederlandse wielrenners gaan vrijdag van start in de 64e editie van de E3 Saxo Bank Classic. Een overzicht van alle landgenoten op de (voorlopige) deelnemerslijst van deze Vlaamse semiklassieker.

De kasseikoers die start en finisht in Harelbeke, zal dit jaar in het teken staan van de tweestrijd tussen Wout van Aert en Nederlands kampioen Mathieu van der Poel. Daarnaast mag je renners als Niki Terpstra en Dylan van Baarle op dit terrein ook nooit afschrijven, dus de kans bestaat dat we vrijdag een Nederlander op het podium zullen hebben.

Intermarché-Wanty Gobert

23. Wesley Kreder

24. Taco van der Hoorn

Jumbo-Visma

42. David Dekker

43. Pascal Eenkhoorn

44. Timo Roosen

Team DSM

73. Nils Eekhoff

75. Joris Nieuwenhuis

INEOS Grenadiers

96. Dylan van Baarle

EF Education-Nippo

144. Sebastian Langeveld

Alpecin-Fenix

189. Mathieu van der Poel

Bingoal-Wallonie Bruxelles

204. Mathijs Paasschens

Total Direct Energie

221. Niki Terpstra

Vini Zabù

246. Wout van Elzakker

247. Etienne van Empel