Veenendaal-Veenendaal uitgesteld tot september

Veenendaal-Veenendaal gaat dit voorjaar niet door. Het evenement stond gepland voor 21 en 22 mei, maar dat blijkt na overleg met de gemeente Veenendaal niet haalbaar. De organisatie zoekt nu naar mogelijkheden om in september alsnog de 35e editie te kunnen laten plaatsvinden.

“Veenendaal-Veenendaal is een publieksevenement. Naast een wielerronde willen we een feestje organiseren en dit gaat niet zonder publiek”, laat bestuursvoorzitter André Homma weten. “Het is de verwachting dat de coronamaatregelen voorlopig nog van kracht blijven en daarom is het helaas niet mogelijk om zo’n publieksevenement in mei te organiseren. En niemand is erbij gebaat om zonder publiek rondjes door, bijvoorbeeld, het Binnenveld te rijden.”

Veenendaal-Veenendaal werd vorig jaar afgelast, net na de uitbraak van het coronavirus. Van een nieuwe afgelasting wil de organisatie nu nog niets weten; ze hoopt dat zowel de mannen- als de vrouwenkoers dit jaar alsnog kan worden gehouden. “We zullen er alles aan doen om dat te kunnen organiseren”, aldus Homma, die kan rekenen op de steun van de gemeente, zijn sponsors en lokale en regionale partners.

De UCI moet zich nog buigen over de voorgestelde data.