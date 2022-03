Veenendaal-Veenendaal pakt uit met Dylan Groenewegen en vier WorldTeams

Het deelnemersveld van Veenendaal-Veenendaal krijgt vorm. De Nederlandse eendaagse heeft dit jaar vier WorldTeams aan de start, waaronder BikeExchange-Jayco dat aantreedt met drievoudig winnaar Dylan Groenewegen. Ook Jumbo-Visma, Team DSM en Intermarché-Wanty-Gobert zijn erbij. De koers staat voor zaterdag 21 mei gepland.

Groenewegen heeft goede herinneringen aan deze wedstrijd. In 2015 boekte hij daar namelijk zijn eerste profoverwinning. In het shirt van Roompot-Oranje Peloton won hij destijds de massasprint van de – toen nog – Arnhem-Veenendaal Classic. Een jaar later keerde hij als Nederlands kampioen, inmiddels bij LottoNL-Jumbo, terug en was hij weer de beste. In 2018 schreef hij de – inmiddels – Veenendaal-Veenendaal Classic voor de derde keer op zijn naam.

Groenewegen kan in zijn streven naar een vierde overwinning rekenen op de steun van zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco, een van de WorldTeams aan de start naast Jumbo-Visma, Team DSM en Intermarché-Wanty-Gobert. Veenendaal-Veenendaal moest hij bij de vorige editie van 2019 nog zonder WorldTeams doen. Dit jaar is de Veenendaalse koers onderdeel geworden van de Exterioo Cycling Cup, wat meteen tot een sterker deelnemersveld leidt.

Zeven ProTeams

Daarnaast staan zeven ProTeams aan het vertrek: Alpecin-Fenix, Bingoal Pauwels Sauces WB, Sport Vlaanderen-Baloise, B&B Hotels-KTM, Arkéa Samsic, TotalEnergies en Human Powered Health. Het peloton wordt compleet gemaakt door tien teams uit het continentale circuit, onder meer vijf Nederlandse en Minerva uit België. Verdere details over de deelnemerslijst worden in de komende weken bekendgemaakt.

Veenendaal-Veenendaal is de vierde manche van de Exterioo Cycling Cup. Eerder deze maand maakte Matteo Trentin het zegegebaar in Le Samyn. Daarna sprintte Arnaud De Lie naar de winst in de GP Monseré. Afgelopen weekend soleerde Dries Van Gestel naar de winst in de Ronde van Drenthe. Na drie manches gaat Hugo Hofstetter aan de leiding van het klassement.

Deelnemende ploegen Veenendaal-Veenendaal (21 mei)

Intermarché-Wanty-Gobert

Jumbo-Visma

BikeExchange-Jayco

Team DSM

Alpecin-Fenix

B&B Hotels-KTM

Bingoal Pauwels Sauces WB

Human Powered Health

Sport Vlaanderen-Baloise

Arkéa Samsic

TotalEnergies

ABLOC CT

Allinq

BEAT Cycling

Bolton Equities Black Spoke

Hagens Berman Axeon

Metec-SOLARWATT

Minerva

Lotto-Kern Haus

Trinity Racing

VolkerWessels

Ook de vrouwenwedstrijd op vrijdag 20 mei krijgt een sterk deelnemersveld, met drie Women’s WorldTeams aan de start: Liv Racing Xstra, Jumbo-Visma en UAE Team ADQ. Het veld wordt compleet gemaakt door dertien continentale teams en drie clubteams.

Deelnemende ploegen Veenendaal-Veenendaal voor vrouwen (20 mei)

Liv Racing Xstra

Jumbo-Visma

UAE Team ADQ

Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch

Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport

GT Krush Tunap

IBCT

Lotto Soudal Ladies

Multum Accountants

NXTG by Experza

Parkhotel Valkenburg

Plantur-Pura

Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini

Roxsolt Liv SRAM

Coop-Hitec Products

Valcar-Travel & Service

GRC Jan van Arckel

Merida Adelaar

WV Schijndel