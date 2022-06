Veel zon en geen regen in tweede deel van het Critérium du Dauphiné

Het Critérium du Dauphiné is alweer op de helft. In de eerste vier dagen van de Franse rittenkoers was het overwegend goed weer, in het tweede deel van de wedstrijd zal dat zo blijven. Speciaal voor WielerFlits heeft Weeronline de weersverwachting voor de laatste ritten bekeken.

Donderdag, in de heuvelrit Thizy-les-Bourgs naar Chaintré, is het droog en schijnt geregeld de zon. Extreem warm wordt het niet: de temperatuur komt in de middag uit op 21 graden. Vrijdag lopen de temperaturen hoger op. Het kwik stijgt tot ongeveer 26 graden in de zesde etappe naar Gap. De zon schijnt en het blijft droog in deze overgangsrit.

Zaterdag volgt de bergetappe naar Vaujany. Ook deze dag kunnen de renners een beetje bijkleuren, want er is opnieuw flink veel zon en geen wolkje aan de lucht. Er hoeft dan ook geen neerslag verwacht te worden. Ondertussen zijn de temperaturen vergelijkbaar met de dag voordien, zo’n 25 graden, al is het op hoogte natuurlijk iets koeler. Tijdens de laatste etappe naar Solaison is het dat ook. Het wordt een graad of 21, maar de zon is opnieuw aanwezig en voor regen hoeft niet gevreesd te worden.