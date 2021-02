Veel renners bij Deceuninck-Quick-Step zijn einde contract: “Eendracht van The Wolfpack op de proef”

Vijf van de zeven renners van Deceuninck-Quick-Step die vandaag starten in de Omloop Het Nieuwsblad zijn na 2021 einde contract bij de ploeg. Volgens Patrick Lefevere brengt dat een uitdaging met zich mee: “Het stelt de eendracht van The Wolfpack op de proef.”

“De contractsituatie van een renner heeft een invloed op de prestaties. Iemand moet de oefening eens grondig maken, maar mocht je de uitslagen van renners linken aan hun contracten, dan zal tachtig procent het best presteren in een seizoen dat ze einde contract zijn. Dat is menselijk, maar geen gemakkelijke waarheid als jij degene bent die de contracten uitdeelt”, aldus de manager in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

Bij de ploeg van Lefevere zijn er 26 renners einde contract. Alleen voor Yves Lampaert, Mauri Vansevenant, Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel liggen er opties om bij te tekenen tot 2024. Een bewuste keuze, zo blijkt: “De contracten met de hoofdsponsors lopen ook af na 2021.”

In de komende maanden is het uitkijken naar het groepsgevoel bij de Deceuninck-Quick-Step.”Dat speelt mee in hoe er gekoerst wordt, het heeft geen zin dat te ontkennen. Zesentwintig renners die einde contract zijn, betekent zesentwintig renners die hun marktwaarde willen maximaliseren.”

Waarschuwing voor de cavalier seul

Voor hen heeft Lefevere een waarschuwing in petto: “Voor wie denkt cavalier seul te moeten spelen, heb ik slecht nieuws: je kan je eigen marktwaarde opkrikken, maar ik kan ze nog veel sneller laten kelderen. Ik heb het ooit gedaan met Andrei Tchmil bij GB-MG Maglificio.”

“In 1993 gingen we naar Sanremo met Mario Cipollini als kopman. Tchmil was net voordien tweede geworden in Tirreno-Adriatico, dus ik vroeg hem: Andrei, zie je het zitten om te werken voor Mario? Hij wilde niet. Non, Patrick. Dat ga ik niet doen. Heel eerlijk van hem, maar ik ben ook heel eerlijk geweest: Jij blijft thuis, Andrei.”

Spel met de managers

Op zoek naar een contractverlenging bij de ploeg zijn managers nu al druk bezig met de toekomst van hun renners. Maar zolang Lefevere nog geen zekerheid heeft, kan hij ook geen zekerheid geven. “Ik praat met mijn sponsors, maar ik spreek niet voor mijn beurt.”

De manager van Joao Almeida heeft Lefevere al een ultimatum gegeven, maar de Belg zit het spelletje rustig uit. “Hij wil voor eind februari weten waar we staan. Als ik dat hoor, ga ik lang en breed achterover leunen in mijn bureaustoel. Als je lang genoeg in het vak zit, heb je elke truc die een makelaar uit zijn hoed tovert al drie keer eerder gezien.”

“Er zijn er die de voorhamer bovenhalen en de prijs van hun renner veel te hoog zetten. Maar ik weet ondertussen perfect wat een renner waard is. Wie 300.000 euro over de marktwaarde gaat, moet niet meer terugkomen. Als je drie weken later die 300.000 euro laat vallen, heb je toch geprobeerd om met mijn voeten te spelen?”

“Een andere truc: mij een voorstel laten doen en dan de hele WorldTour afgaan in de hoop dat er iemand hoger biedt”, gaat hij verder. “Die haring braadt ook niet in mijn bureau. Het zijn de truken van de kleine spelers. Ernstige makelaars – Dries Smets, die Alaphilippe vertegenwoordigt – werken op een correcte manier.”

Zin in de Omloop

Lefevere kan zich er nog niet druk om maken. Energiek is hij vanmiddag aanwezig bij de Omloop: “Ik kan gelukkig nog kijken naar koers zonder aan marktwaarde en contracten te denken. De Omloop volg ik vandaag met het enthousiasme van een fan met een Nieuwsblad-petje op zijn hoofd. Als dat verdwijnt, wordt het tijd om te stoppen. Sommige makelaars zouden het waarschijnlijk nog een goed idee vinden ook.”