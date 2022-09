Vanthourenhout verrast zichzelf met zege: “Had geen supergevoel voor het seizoen”

Michael Vanthourenhout is het veldritseizoen uitstekend begonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal won zijn eerste wedstrijd, de Exact Cross Kruibeke. Dat kwam als een verrassing, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

“Eigenlijk had ik het niet verwacht. Ik had geen supergevoel voor het seizoen. Het is om tof om dan zo te beginnen” zei Vanthourenhout, die ook wel een cijfer op zijn vorm wilde plakken. “Voor de wedstrijd was het misschien een zes, nu toch wel een acht. Hier kan ik op verder bouwen.”

Over de Exact Cross Kruibeke zei de kersverse winnaar dat het een zware veldrit was. “In het begin had ik wel een redelijk goed gevoel, maar toen Laurens (Sweeck, red.) doortrok, had ik het wel even moeilijk. Al bij al kon ik mee in het wiel. Toen probeerde Eli (Iserbyt, red.) wat en voelde ik dat er nog wel wat op zat. Ik heb gewoon steeds mijn eigen tempo gereden”, aldus Vanthourenhout. Inhouden was echter geen optie. “Ik moest wel voluit gaan. Het is hier geen parcours dat zich ertoe leent om je te sparen. Het was van begin tot het einde vol gas.”

Vanthourenhout reed lange tijd alleen voorop, maar in de slotfase kwam zijn ploeggenoot Iserbyt nog dichtbij. “Dat maakte me wel een beetje zenuwachtig. Je moet de hele cross opletten, de schuine kant lag er moeilijk bij. Ik heb mijn eigen lijnen gereden, dan wist ik wel dat 25 seconden normaalgesproken genoeg zou moeten zijn.”