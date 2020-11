Vanthourenhout: “Het was een eerlijke cross en ik was de beste”

Michael Vanthourenhout wist dit weekend in Merksplas voor het eerst een zege te boeken in een klassementscross. In de voorlaatste ronde plaatste hij de beslissende aanval. “Ik denk dat het een eerlijke cross was en dat ik de beste was”, geeft Vanthourenhout aan na afloop.

“De voorbije weken voelde ik dat ik goed was, maar niet goed genoeg om mee te doen om de overwinning”, zegt hij. “Vandaag zat ik in de start veel te ver. Het was een moeilijk parcours om voorbij te steken, maar ik kwam meer in mijn ritme en zo kon ik gaatjes wel dichtrijden.”

“Toen ik vooraan kwam, had ik nog wel iets over”, voelde Vanthourenhout. “De laatste ronde had ik een gaatje en moest ik niet meer wachten. Toon maakte daarna nog een foutje, dus het was een mooie dag voor mij.”

Drie op het podium

Zonder slechte start had Vanthourenhout meer soeverein kunnen winnen. “Maar nu win ik zo, dat is ook goed”, lacht de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Voor mij is het heel speciaal om een klassementscross te winnen. We waren heel goed als ploeg, maar dat we het zo kunnen afsluiten (met drie op het podium, red.) is heel goed voor de ploeg.”

Volgende week keert Wout van Aert terug in het veld. Dat verandert niet veel volgens Vanthourenhout. “We moeten doen zoals we bezig zijn, niet nadenken dat er iemand bij komt. Wout zal ook nog niet in topconditie zijn”, verwacht hij.