zondag 14 januari 2024 om 17:02

Vanthourenhout draagt titel over aan ploegmaat Iserbyt: “Als ik het iemand gun, is het Eli”

Michael Vanthourenhout is er niet in geslaagd om zijn Belgische titel te prolongeren. Maar toch was het een mooie dag voor de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal, want hij zag zijn ploeggenoot Eli Iserbyt de overwinning pakken en werd zelf ook nog keurig derde. “Als ik het iemand gun, is het Eli”, zei Vanthourenhout in het flashinterview na afloop.

“Ik wist voor de cross al dat het een Eli-parcours was, dus mooi dat de trui in de ploeg blijft”, aldus de Europees kampioen. “Hij was de beste vandaag, denk ik. Joran (Wyseure, red.) had denk ik ook wel een heel goede dag. Hij nam in het begin van de koers ook wel initiatief. Maar je voelde dat het twee per uur rapper ging, als Eli op de rechte stukken overnam. Dan zag je ook dat hij uiteindelijk een grote voorsprong bijeen fietste.”

Buikgriep

Vanthourenhout zelf eindigde na een duel met Wyseure op de derde plaats. “Dit is toch wel heel belangrijk voor me. Ik heb het wat stilgehouden, maar sinds woensdag had ik al wat buikgriep. Ik stond hier aan de start met heel veel vraagtekens. Ik had zeker niet verwacht om een rol te spelen voorin, dus wat dat betreft ben ik wel heel tevreden. Ik heb mezelf wel verbaasd. Gisterenavond was het nog niet zeker dat ik aan de start zou staan.”

“Het is goed meegevallen en voor de ploeg is het een heel mooie dag geworden. Het is belangrijk dat Eli gewonnen heeft en we volgend jaar met twee heel mooie truien aan de start zullen staan”, aldus de eigenaar van de Europese sterrentrui.