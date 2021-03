Vansevenant na derde plaats: “Bevestiging van mijn goede winter”

Nadat Mauri Vansevenant het jaar in de Tour de La Provence al sterk begon, maakte de 21-jarige renner van in de Trofeo Laigueglia weer indruk. In de sprint om de tweede plaats moest hij alleen de Tourwinnaar van 2019, Egan Bernal, voor zich dulden.

Vansevenant maakte in de sterk bezette Trofeo Laigueglia mee de koers in de finale, waar Bauke Mollema op zestien kilometer van de streep zijn beslissende demarrage plaatste. De jonge Belg van Deceuninck-Quick-Step probeerde op de laatste klim, de Capo Mele, nog weg te rijden uit de achtervolgende groep met Bernal, Clément Champoussin, Giulio Ciccone en Mikel Landa, maar kwam niet weg. Vervolgens sprintte hij aan de streep naar de derde plaats.

“Om na zo’n zware wedstrijd op het podium te staan, maakt me echt blij. Het ging beter dan ik verwachtte en het is mooi dat ik er voor de ploeg kon staan, vooral na de pech die we vandaag hadden”, liet Vansevenant na afloop weten. Zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step zag tijdens de wedstrijd Andrea Bagioli, Ian Garrison en Pieter Serry uitvallen na verschillende valpartijen. Van hen moesten Bagioli en Serry worden overgebracht naar het ziekenhuis.

“Ik wens al onze gevallen jongens een spoedig herstel toe”, ging de 21-jarige renner verder. “Na mijn achtste plaats in de Tour de La Provence bevestigt deze prestatie mijn goede voorbereiding in de winter. Dit geeft veel vertrouwen voor mijn volgende wedstrijden.”