Vanmarcke schrijft Roglic nog niet af voor Tourwinst in de toekomst: “Pas laat begonnen met wielrennen”

Het moet wel heel raar lopen, wil Primoz Roglic de Tour de France 2022 nog winnen. De Sloveen staat inmiddels op een kleine veertien minuten van zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard. Volgens Sep Vanmarcke betekent dat echter niet dat Roglic ook in de komende jaren het geel niet meer naar Parijs zou kunnen brengen.

Aan tafel bij het praatprogramma Vive le Vélo werd geopperd dat Roglic zijn laatste kans om ooit de Tour te winnen verloren heeft, nadat hij zichzelf in de elfde etappe opofferde voor Vingegaard en op grote achterstand binnenkwam. “Het is vroeg om iemand af te schrijven na twee mislukte beurten”, was de reactie van Vanmarcke. Twee jaar terug verloor Roglic op de slotdag het geel, in 2021 moest hij na een val al vroeg opgeven.

“Roglic heeft al zoveel gewonnen. Ik ken hem ook nog als ex-ploegmaat, hij staat gekend als ‘vechter’. Let wel op dat hij met wielrennen begonnen is op zijn 27e. Ik denk dat hij zeker het voordeel van de twijfel moet krijgen”, beargumenteerde Vanmarcke zijn mening. Wielerjournalist Jonas Heyerick, die aanvankelijk sceptisch was, kon zich vinden in die uitleg: “Cadel Evans heeft op zijn 34e ook nog de Tour gewonnen op het moment dat iedereen hem afschreef, maar het zal wel het juiste scenario moeten zijn om alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen.”