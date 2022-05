Vanhoucke (4e) belangrijk voor winnende De Gendt: “Dit maakt veel goed na moeizaam begin Giro”

Harm Vanhoucke eindigde vandaag als vierde in de achtste etappe van de Giro d’Italia, maar belangrijker nog: hij leverde een belangrijke bijdrage aan de zege van zijn ploeggenoot Thomas De Gendt. In de laatste kilometers reed hij op kop voor zijn ervaren landgenoot, die het in de sprint met vier vakkundig afmaakte. “Hij zei al dat hij de rapste ging zijn, dus dan vertrouw je hem ook”, zei Vanhoucke na afloop tegen Eurosport/GCN over De Gendt.

“Thomas was al de hele dag sterk aan het rijden. Op de klimmetjes reed hij constant door. Hij vroeg mij om aan te vallen, maar ik zat volledig a bloc in zijn wiel”, aldus Vanhoucke, die tot in de laatste honderden meters het tempo hooghield bij de vier vooraan, zodat Mathieu van der Poel, Biniam Girmay en Mauro Schmid niet terug konden keren.

De grote groep die in de beginfase wegreed, bestond uit nog meer renners van naam en faam. “Het was echt een sterke vlucht. Ik had eigenlijk niet verwacht dat het zo uit zou pakken, want er zaten echt nog sterke mannen achter ons. Ik hoorde dat Van der Poel, Poels en Guillaume Martin achter ons zaten, die zijn ook sterk.”

Tot nog toe wist Lotto Soudal nog geen zege te boeken in de Ronde van Italië. Caleb Ewan was er donderdag dichtbij met een tweede plaats, maar de Australiër zag eerder ook een paar kansen verloren gaan. “Het was niet zo’n goed begin van de Giro, maar ik denk dat dit hier veel goedmaakt. We zaten met drie man mee in de vlucht van de dag (ook Sylvain Moniquet was erbij, red.). Dat we het dan zo af kunnen maken, is prachtig.”