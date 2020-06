Vandaag om 12:00: Eerste aflevering Zesdaagse TV zondag 7 juni 2020 om 07:56

Nu de Wooning Zesdaagse dit jaar niet door kan gaan, komt Rotterdam Ahoy met een andere manier om liefhebbers van het baanwielrennen te informeren. Vanaf vandaag is er iedere eerste zondag van de maand met een talkshow met de naam Zesdaagse TV. De eerste aflevering is vanaf 12:00 te bekijken.

Zesdaagse TV is te volgen via www.wooningzesdaagse.nl/tv. Het programma duurt ongeveer 25 minuten. De presentatie is in handen van Thomas van Zijl. In de eerste aflevering komen onder andere Wim Stroetinga en Harrie Lavreysen aan het woord.

De volgende editie van de Wooning Zesdaagse staat gepland van 7 t/m 12 december 2021

Verantwoording:

WielerFlits is media-partner van de Wooning Zesdaagse, maar niet betrokken bij de productie van Zesdaagse TV