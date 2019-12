Van Zijl en Van den Berg passen noodgedwongen voor NK Baan dinsdag 24 december 2019 om 13:40

Reken bij de Nederlands kampioenschappen baanwielrennen niet op Melvin van Zijl en Roy van den Berg. De twee ondervinden allebei te veel last van een valpartij om in het Alkmaarse Sportpaleis om de medailles te kunnen strijden.

Van Zijl kwam afgelopen zaterdag hard ten val tijdens het NK over vijftig kilometer. Vanwege de crash werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Van Zijl werd naar het ziekenhuis afgevoerd. De medici waren bevreesd voor een kaakbreuk, maar er werd een kaakontwrichting en een hersenschuddig vastgesteld. “Gelukkig had ik geen breuken en heb ik mijn tanden nog”, zegt de Vlasman-coureur in De Stentor.

Van den Berg maakte goed een week geleden een harde klapper tijdens een trainingssessie. “Het leek in eerste instantie wel mee te vallen, maar de zwelling in mijn dijbeen heeft roet in het eten gegooid”, schrijft Van den Berg op Instagram. Hij kan prolongatie van zijn NK-titel op de kilometer vergeten. “Alles draait nu om herstellen om op tijd fit te zijn voor de Zesdaagse van Rotterdam.” Daar zal hij een team vormen met Jeffrey Hoogland.

Het NK Baanwielrennen – van 27 tot en met 29 december in het Sportpaleis in Alkmaar – kan wel rekenen op deelname van wereldtoppers als Matthijs Buchli, Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen, Jan Willem van Schip, Amy Pieters en Kirsten Wild. WielerFlits zal uitgebreid vooruitblikken op de nationale titelstrijd.