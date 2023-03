Van Vleuten wil lange Milaan-San Remo voor vrouwen: “Laten we beginnen met 200 kilometer”

Annemiek van Vleuten is groot voorstander van de introductie van Milaan-San Remo op de vrouwenkalender. Organisator RCS heeft aangegeven daarmee bezig te zijn en mikt op de eerste ‘nieuwe’ editie in 2024. “Deze wedstrijd hebben wij nodig”, vertelt Van Vleuten in gesprek met Cyclingnews.

“Een Milaan-San Remo voor vrouwen hebben we zeker nodig. Het moet dan ook de langste eendagswedstrijd ooit worden in het vrouwenwielrennen”, aldus de wereldkampioene. “Het moet een echte uitdaging worden wat betreft de afstand, inclusief de finale met Cipressa en Poggio. Het moet echt bizar lang zijn, zoals de mannenwedstrijd.”

Volgens UCI-regels mag een koers voor vrouwen niet langer zijn dan 170 kilometer, maar dat maakt volgens Van Vleuten niet uit. “Het moet de langste koers worden, en vanaf daar kunnen ze verder bouwen en het elk jaar langer maken. Er is geen reden waarom wij vrouwen geen 200 of 250 kilometer zouden kunnen koersen. Laten we beginnen met 200 kilometer. Dat is al iets nieuws en maakt het interessant.”

Ander parcours

Binnen de Italiaanse organisatie van RCS zijn de plannen niet in lijn met die van Van Vleuten. “We beelden ons in dat de vrouwenwedstrijd op dezelfde dag wordt verreden als de mannenkoers, maar op een andere route. Waarschijnlijk van Arenzano naar San Remo”, zei CEO Paolo Bellino tegen Bici Pro.

Dat zou, als je de kortste route neemt, uitkomen op een koers van ruim 120 kilometer langs de kust. De Capo Mele, de Capo Cervo en de Capo Berta zouden worden aangedaan, maar over de Cipressa en Poggio is nog geen duidelijkheid.

Dat RCS bezig is met de introductie van Milaan-San Remo voor vrouwen, maakt Van Vleuten wel blij. “In eerste instantie was RCS niet geïnteresseerd in vrouwenwielrennen. Ze organiseerden alleen Strade Bianche. Het is mooi dat er ontwikkelingen zijn en dat meer organisatoren interesse hebben”, stelt ze.