Van Vleuten wachtte met aanval: “Stevige tegenwind op de Redoute”

Annemiek van Vleuten moest in Luik-Bastenaken-Luik genoegen nemen met de tweede plaats. De Europese kampioene kwam in de sprint van een elitegroepje tekort in de sprint tegen Demi Vollering. “Ik wilde zelf de sprint aangaan en kijken hoe ver ik zou komen”, reageert Van Vleuten.

Na de zware finale bleef een vijftal over. Wereldkampioene Anna van der Breggen nam ploeggenote Demi Vollering op sleeptouw, terwijl ook Van Vleuten, Elisa Longo Borghini en Kasia Niewiadoma van de partij waren. Het draaide uit op een sprint. “In deze wedstrijd, zoals je kon zien in Vlaanderen, kan de snelste sprinter niet de snelste zijn vanwege de slijtage. Daarom wilde ik zelf de sprint aangaan”, legt Van Vleuten uit.

Eerder in de koers wilde de kopvrouw van Movistar al aanvallen. “Ik wilde demarreren om mijn kansen te vergroten, maar er was een stevige tegenwind op de Redoute. Daarom wilde ik niet de eerste zijn die aanviel”, zegt de Nederlandse. “Uiteindelijk plaatste ik mijn aanval na de Roche-aux-Faucons, maar het kwam toch weer samen.”

Derde plaats voor Longo Borghini: “Sprint was mijn enige optie”

Elisa Longo Borghini mocht ook mee het podium op. De Italiaanse kampioene van Trek-Segafredo werd derde. “Ik ben hier heel blij mee, omdat ik een goede sprint reed”, blikt zij terug. “Ik kon niet veel meer verwachten. Chapeau aan Demi Vollering, omdat zij heel sterk reed vandaag, en aan de wereldkampioene die haar in de beste positie bracht om deze wedstrijd te winnen.”

“We waren met een heel sterke groep weg en ik wilde wachten op mijn sprint. Dat was mijn enige optie”, aldus Longo Borghini. “Ik heb zo vaak aangevallen zonder succes, dat de ploegleiding zei dat ik moest wachten op de sprint. Ik had geloof in een podiumplek. Ik koos het wiel van Vollering, maar kon haar niet meer passeren.”