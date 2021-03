Van Vleuten voor Strade Bianche: “Ik ben niet bezig met drie op een rij”

Annemiek van Vleuten kan in Strade Bianche op zoek naar haar derde overwinning op rij. Voor het eerst rijdt ze de wittewegenkoers in de trui van Movistar, nadat ze in deze winter Mitchelton-Scott verliet.

“Ik kan je vertellen dat het anders voelt”, vertelde Van Vleuten voor de start. “We hebben pas een wedstrijd met elkaar gereden, Omloop Het Nieuwsblad, dus we hebben nog wel wat tijd nodig om supergoed samen te werken, maar het ging al heel goed en ik kijk er echt naar uit om deze koers samen met mijn nieuwe ploeg te doen.”

Dat ze een derde overwinning op rij haar niet echt bezighoudt, zei de Europese kampioene. “Ik wil slechts alles geven en een echt goede wedstrijd rijden. Natuurlijk zou het prachtig zijn, maar het is niet makkelijk. Het is ook een beetje een loterij, je hebt ook veel geluk nodig. En veel concentratie, wat mijn belangrijkste doel is vandaag.”

“Als je zegt dat het vrouwenwielrennen alleen om Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten draait, heb je niet in de gaten hoe sterk het vrouwenpeloton is. Er zijn zoveel sterke landen en we hebben zoveel sterke vrouwen die goed kunnen presteren. Ik denk dat we een echte strijd gaan zien”, aldus Van Vleuten.