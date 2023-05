Van Vleuten trots op ploeggenotes: “Kan niet wachten tot de volgende ploegentijdrit”

Annemiek van Vleuten is haar jacht op een nieuwe eindzege in La Vuelta Femenina goed begonnen. De Nederlandse werd, samen met haar ploeggenotes van Movistar, vierde in de openingsploegentijdrit. “Ik ben eigenlijk heel erg verrast door deze ploegentijdrit”, vertelde ze na afloop.

Movistar moest aan de finish in Torrevieja twaalf seconden toegeven op de winnende formatie Jumbo-Visma, maar Van Vleuten wist bijvoorbeeld wel twee seconden te pakken op Demi Vollering, haar grootste concurrente voor de eindzege.

“We begonnen heel erg goed aan de tijdrit. Ik hoorde op een gegeven moment dat we slechts vier seconden van de snelste tijd zaten”, laat Van Vleuten weten via haar werkgever. “In het tweede gedeelte verloren we echter wel iets te snel enkele rensters. We moesten vanwege een paar chaotische situaties wat inhouden, maar we mogen heel erg trots zijn.”

Van Vleuten kijkt nu al uit naar de volgende ploegentijdrit. “Er zit heel veel potentie in dit team, dus ik kan eigenlijk niet wachten. Misschien dat er in de komende Giro ook een inzit. Het geeft me in elk geval veel motivatie.”

