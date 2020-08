Van Vleuten pakt Europese titel na titanenstrijd met Longo Borghini donderdag 27 augustus 2020 om 15:52

Annemiek van Vleuten heeft zich in Plouay gekroond tot Europees kampioene. De Nederlandse vocht in een regenachtig en daardoor loodzwaar EK een titanenstrijd uit met Elisa Longo Borghini, die tweede werd in de sprint. Katarzyna Niewiadoma veroverde de bronzen medaille.

De hamvraag vanmiddag was of Nederland de favorietenrol wist waar te maken op het EK wielrennen. De selectie bestond bijna alleen maar uit (potentiële) kopvrouwen met onder meer titelverdedigster Amy Pieters, Europees kampioene tijdrijden Anna van der Breggen, wereldkampioene Annemiek van Vleuten, de razendsnelle Lorena Wiebes en Marianne Vos.

Ideale ingrediënten voor een waar slagveld

Gisteren was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de mannen, maar de vrouwen moesten de titelstrijd afwerken onder extreme weersomstandigheden. Het regende vanmiddag pijpenstelen in Plouay, terwijl er ook een felle wind stond. Het bleken de ideale ingrediënten voor een waar slagveld in de regio Bretagne, zeker toen de Nederlandse dames besloten om de boel op de kant te zetten.

Dit gebeurde op 75 kilometer van de streep, waardoor heel wat vrouwen moesten afhaken. De uitdunning was een feit, zo moest de Belgische favoriete Lotte Kopecky lossen na de technische passage langs de Scorff-rivier. Vooraan zagen we vooral Anna van der Breggen haar verantwoordelijk nemen, met Chantal van den Broek-Blaak in haar wiel. Ook Van Vleuten en Vos zagen we goed van voren rijden.

Nederlandse dames nemen de koers in handen

De tactiek van de Nederlandse vrouwen was duidelijk: ze wilden van deze wedstrijd een ware uitputtingsslag maken. Demi Vollering kreeg de vrijheid om te versnellen met nog minder dan zeventig kilometer voor de boeg en de beloftevolle klassiekerrenster was de grote initiator van een sterke kopgroep. De voorsprong liep al snel op tot driekwart minuut en dus kregen we een nieuwe situatie in de koers.

Ook mee in de kopgroep: Van den Broek-Blaak, Elena Cecchini, Audrey Cordon-Ragot, Soraya Paladin, Christine Majerus, Valerie Demey, Hannah Barnes, Lisa Brennauer, Lotte Kopecky en Marta Lach. Deze dames werkten voorbeeldig samen en wisten hun voorsprong uit te diepen, maar in de achtervolgende groep was er ook weer beweging. Zo probeerden Van Vleuten en Van der Breggen om de oversteek te maken.

Elitegroepje maakt zich los

Beide rensters maakten een sterke indruk in een regenachtig Plouay en waren samen met Ellen van Dijk de drijvende krachten achter een tweede elitegroepje. Deze groep wist op 54 kilometer van de finish de aansluiting te maken met het groepje Vollering-Van den Broek Blaak, waardoor de eerste groep bestond uit meer dan twintig rensters. De achterblijfsters konden de zege op dat moment al vergeten.

Het bleef vervolgens onrustig richting de laatste ronde, aangezien verschillende rensters weer probeerden weg te rijden uit de voorste groep en we op veertig kilometer voor de meet een valpartij zagen van onder meer Lizzie Deignan, Brennauer en Cecilie Uttrup Ludwig. De ongelukkige Deignan, dinsdag nog winnares van de GP de Plouay, viel vol op haar schouder en bleef in de berm liggen. Het bleek de voorbode voor een opgave.

Van Vleuten gooit haar kaarten op tafel

De Britten moesten het plots doen zonder een uitgesproken kopvrouw, terwijl Nederland nog altijd met zeven(!) rensters vertegenwoordigd was in de eerste groep. Een van die Nederlandse dames, Van Vleuten, reed vlak na de crash weg met mede-toppers Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma. In de achtergrond besloten de overige Nederlanders om het blok erop te zetten, waardoor de voorsprong groeide naar twintig seconden.

De inmiddels teruggekeerde Ludwig wilde nog naar de drie koploopsters vlammen, maar telkens zat er een Nederlandse op het wiel van de winnares van de voorbije Giro dell’Emilia. Van Dijk, Vollering en Van den Broek-Blaak speelden het ploegenspel perfect, waardoor het tempo telkens stokte en de voorsprong van Van Vleuten, Niewiadoma en Longo Borghini bleef schommelen rond de vijftien tellen.

Van den Broek-Blaak sluit aan, maar moet dan weer passen

De drie rensters leken vertrokken, maar toch wist Van den Broek-Blaak nog uit het tweede groepje weg te sluipen en vooraan aan te sluiten. Een belangrijke ontwikkeling, aangezien Nederland zo twee rensters kon uitspelen in de finale. De achtervolgsters, koersend op één minuut, waren gezien voor de Europese titel. Het was wachten op de laatste ronde en de definitieve beslissing in dit Europees kampioenschap.

Voor Longo Borghini en Niewiadoma was het zaak om af te rekenen met de twee Nederlanders en het was de Italiaanse die de forcing voerde op een van de klimmetjes. Van den Broek-Blaak moest als eerste passen en ook Van Vleuten had moeite om het tempo van de beresterke Longo Borghini te volgen, maar slaagde er wel in om haar wagonnetje aan te haken. Ook Niewiadoma wist de eerste aanval van Longo Borghini te overleven.

Van Vleuten had moeite om de explosieve versnellingen van de Italiaanse te volgen en moest het op een andere manier proberen. De wereldkampioene versnelde dan ook op een tussenstrook, op tien kilometer van de aankomst, en leek met haar tijdritcapaciteiten weg te rijden van Longo Borghini. Die laatste moest passen, zag Van Vleuten kleiner worden maar wist op karakter tóch weer terug te keren.

Titanenstrijd tussen Longo Borghini en Van Vleuten

Niewiadoma bleek zichzelf te hebben opgeblazen en werd zelfs weer bijgehaald door Van den Broek-Blaak, maar de Poolse wist haar tweede adem te vinden en opnieuw naar de kop van de koers te rijden. Hierdoor begonnen we met vier rensters aan de laatste helling van de dag: de Côte du Pont-Neuf. De eerste aanval was opnieuw op het conto van Longo Borghini te schrijven, maar Niewiadoma en Van Vleuten beten zich vast in haar wiel.

Longo Borghini moest gaan zitten en dat was het sein voor Van Vleuten om alles of niks te spelen. Met een langgerekte demarrage wist ze Niewiadoma uit het wiel te kletsen, maar de bijzonder taaie Longo Borghini weigerde te plooien en nam zelfs over na de top van de Côte du Pont-Neuf. Een sprint moest de beslissing brengen en daarin bleek de op papier tragere Van Vleuten de sterkste.