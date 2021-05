Van Vleuten oppermachtig in openingsrit Setmana Ciclista Valenciana

Annemiek van Vleuten is de Setmana Ciclista Valenciana (2.1) begonnen met een ritzege. De Europees kampioene van Movistar bereikte na een indrukwekkende solo als eerste finishplaats Gandía, ondanks een valpartij in de slotkilometers.

De Setmana Ciclista Valenciana, vorig jaar gewonnen door Anna van der Breggen, begon vandaag met een pittige etappe van Barxeta naar Gandía. Over een afstand van 125 kilometer kregen de rensters vier beklimmingen voorgeschoteld. De top van de Alto Barx (6,1 km aan 4,8%), de laatste helling van de dag, lag op goed vijftien kilometer van de streep.

Wereldkampioene Van der Breggen zal dit jaar haar titel niet prolongeren, aangezien haar werkgever SD Worx heeft besloten om niet naar Spanje af te zakken. Met Europees kampioene Annemiek van Vleuten, Mavi García, Lisa Klein en Ane Santesteban wist de organisatie echter wel een paar mooie namen te strikken voor de vijfde editie van de Spaanse wielerronde.

Van Vleuten voert een wielershow op

Een redelijk omvangrijke kopgroep kleurde de eerste wedstrijduren, maar in de finale werden de laatste overlevers van de vroege vlucht weer ingerekend. Het was vervolgens tijd voor de grote Annemiek van Vleuten-show. De kopvrouw van Movistar demarreerde in de heuvelachtige zone en kreeg aanvankelijk Mavi García met zich mee.

De Spaans kampioene van Alé-BTC Ljubljana bleek echter niet in staat om de ontketende Van Vleuten te volgen en de Nederlandse reed onverstoorbaar richting Gandía, waar de finish was gelegen van de openingsetappe. Van Vleuten wist haar voorsprong alsmaar verder uit te breiden en had op een gegeven moment bijna vier(!) minuten voorsprong op een achtervolgende groep.

Grote verschillen aan de streep

In de finale was er nog even wat consternatie, aangezien Van Vleuten kennis maakte met het Spaanse asfalt, maar de 38-jarige renster kon uiteindelijk zonder problemen haar weg weer vervolgen. De laatste kilometers hadden wat weg van een triomftocht en aan de streep bleek het verschil tussen Van Vleuten en een eerste achtervolgende groep ongeveer twee minuten. García kwam nog als tweede over de meet.

In het algemeen klassement gaat Van Vleuten uiteraard ook aan de leiding. Het verschil met haar naaste belagers is nu al meer dan twee minuten. Morgen krijgen de rensters opnieuw een heuvelachtige etappe voorgeschoteld, met start in Castello en finish in Vila-Real.