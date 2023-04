Van Vleuten komt ook tekort in Waalse Pijl: “Weet niet waar het aan ligt”

Annemiek van Vleuten kwam in haar laatste poging om de Waalse Pijl te winnen niet verder dan een zevende plaats. De wereldkampioene toonde zich onderweg wel met een aanval op de Muur van Hoei, maar kwam op het moment suprême – niet voor het eerst dit seizoen – toch tekort.

Na afloop keek Van Vleuten met de NOS terug op haar koers. De renster van Movistar koos op goed 37 kilometer van de streep voor de aanval, op de tweede passage van de Muur van Hoei. Onder impuls van de wereldkampioene ontstond een elitegroepje met Van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Ashleigh Moolman-Pasio en Katarzyna Niewiadoma. “We hadden als ploeg afgesproken om aan te gaan op de tweede keer Muur van Hoei. Mijn finishlijn zou eigenlijk hier liggen, bij de tweede keer de Muur.”

“Ik heb daar echt alles, maar dan ook echt alles gegeven. Het was wel een goede actie, SD Worx zat namelijk niet meteen mee. Ik vind de finale en de finish van de Waalse Pijl echt prachtig, maar het parcours zou er iets leuker uit kunnen zien. Ik dacht: de Muur is zo steil. Als ik lijd, doet iedereen dat. We reden erna volle bak door op het vlakke en dan doe je wel een jasje uit.”

SD Worx slaagde er echter in om de scheve situatie recht te zetten, en zo zat topfavoriete Demi Vollering weer in een zetel richting de laatste keer Muur van Hoei. “Op de Côte de Cherave voelde ik wel dat Demi makkelijk reed, dus het is wel de verdiende winnares.” Vollering won uiteindelijk op imponerende wijze de Waalse Pijl, voor Liane Lippert en Gaia Realini. En Van Vleuten? Die kwam niet verder dan een zevende stek.

Lees ook: Met overmacht! Indrukwekkende Demi Vollering zegeviert ook in Waalse Pijl

“Geeft natuurlijk geen vertrouwen voor Luik”

In de Waalse Pijl bleek nog maar eens dat Van Vleuten momenteel niet over haar beste vormpeil beschikt. “Vorig jaar reed ik elke keer voor het podium, nu zit ik daar echt achter. Het is wel teleurstellend. Ik weet niet waar het aan ligt. Ik heb er alles voor gedaan. De concurrentie wordt natuurlijk ook elk jaar beter. Of dit me onzeker maakt voor Luik-Bastenaken-Luik? ‘Het geeft natuurlijk geen vertrouwen. Ik heb bijna nog geen enkele koers lekker gereden en heb ook al vaak pech gehad”, klinkt het.