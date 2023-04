Met overmacht! Indrukwekkende Demi Vollering zegeviert ook in Waalse Pijl

Demo Vollering heeft, na de Amstel Gold Race, ook de Waalse Pijl voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse van SD Worx trok van bij de voet van de Muur van Hoei door en wist de tegenstand te declasseren. Liane Lippert eindigde op gepaste afstand als tweede, Gaia Realini was een knappe derde.

De oudste der Ardennenklassiekers voor het vrouwenpeloton, de Waalse Pijl, werd vandaag weer verreden. In de 26ste editie van de heuvelklassieker kregen de deelneemsters, over ene afstand van net iets meer dan 127 kilometer, weer verschillende beklimmingen voor de wielen geschoven. De finishstreep was ook dit jaar, hoe kan het ook anders, weer getrokken op de iconische maar ook loodzware Muur van Hoei. Met Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Marta Cavalli, Shirin van Anrooij, Liane Lippert en Katarzyna Niewiadoma stonden er heel wat kandidaat-winnaars aan de start.

Twee vluchters krijgen de ruimte

In de openingsfase probeerden heel wat rensters er vanonder te muizen, in de hoop een vroege vlucht op poten te zetten, maar het peloton was niet van plan om de teugels zomaar te laten vieren. Na goed veertig kilometer koers ontstond er dan toch een kopgroep van twee rensters. Caroline Andersson (Liv Racing TeqFind) en Antri Christoforou (Human Powered Health) werden als ongevaarlijk bestempeld en konden dan ook een minuut wegrijden van het peloton. Andersson en Christoforou begonnen zo met een mooie bonus aan de eerste keer Muur van Hoei.

Na de eerste passage over de beruchte Muur kregen Andersson en Christoforou het gezelschap van twee tegenaanvallers. Rachel Neylan (Cofidis) en Ella Harris (Lifeplus Wahoo) wisten met succes de oversteek te maken naar het kopduo, waardoor we met vier koplopers begonnen aan de laatste zestig kilometer. Wat volgde, was een zeer interessant intermezzo. In het peloton was het inmiddels alle hens aan dek: enkele outsiders kozen op de eerste lokale ronde rond Hoei al voor de aanval. Hierdoor smolt de voorsprong van de kopgroep als sneeuw voor de zon.

Baaldag voor FDJ-SUEZ, Van Vleuten gooit kaarten op tafel

Met nog 45 kilometer voor de boeg was de hergroepering daar: de overgebleven koplopers Neylan, Andersson en Harris werden bij het aansnijden van de Côte de Cherave (1,3 km à 8,1%) bij de lurven gegrepen. Van een overzichtelijke koerssituatie was inmiddels al lang geen sprake meer. Op de middenberm in aanloop naar de Côte de Cherave werd Cecilie Uttrup Ludwig opgehouden bij een valpartij en de Deense favoriet reed vanaf dat moment achter de feiten aan. Ook in de problemen: haar Italiaanse ploeggenote Marta Cavalli. De winnares van vorig jaar moest al vroeg afhaken.

De overige favorieten begonnen inmiddels aan de tweede en voorlaatste passage van de Muur van Hoei. Dit bleek voor Van Vleuten het uitverkoren punt om eens flink door te trekken. De wereldkampioene, die na een mindere Amstel Gold Race uit was op sportieve revanche, reed op de steilste stukken gezwind naar boven en alleen Ashleigh Moolman-Pasio, Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini bleken in staat om te volgen. En SD Worx? De zo succesvolle formatie moest kleur bekennen bij de demarrage van Van Vleuten, en was zo plots op achtervolgen aangewezen.

Van Vleuten en co weer ingerekend

Koplopers Van Vleuten, Longo Borghini, Moolman en Niewiadoma hadden al snel een goede verstandhouding, maar de voorsprong bleef beperkt tot een vijftiental seconden. In de achtervolgende groep kon de in de verdrukking geraakte Vollering namelijk nog rekenen op steun van een ijzersterke Marlen Reusser. De Zwitserse hardrijdster wist met een enorm lange kopbeurt het verschil binnen de perken te houden, en vervolgens was het aan Vollering om met een tussenversnelling het laatste gaatje te dichten. De topfavoriete slaagde in haar missie en dus kregen we op goed dertig kilometer van de streep weer een hergroepering.

Met het inrekenen van de groep-Van Vleuten begon een nieuwe fase in de wedstrijd, een fase waarin de schaduwfavorieten zich konden onderscheiden. Trek-Segafredo besloot de knuppel in het hoenderhok te gooien en stuurde Amanda Spratt vooruit. De ervaren Australische profiteerde optimaal van een wapenstilstand bij de topfavorieten en wist zo een minuut weg te rijden. Justine Ghekiere, Ricarda Bauernfeind en Erica Magnaldi roken het gevaar en gingen in de tegenaanval. In de groep der favorieten werd er vooral naar elkaar gekeken, al besloot Movistar op een bepaald moment toch weer de handschoen op te pakken.

Sterke Spratt rijdt lang op kop

De volgende beklimming op de route, de Côte d’Ereffe (2,1 km aan 5%), bleek een meer dan hapklare brok voor Spratt. De renster van Jayco AlUla ontwikkelde nog altijd een hoog tempo en wist achtervolgsters Ghekiere, Bauernfeind en Magnaldi op afstand te houden, maar Spratt verloor in aanloop naar de voorlaatste helling, de pittige Côte de Cherave (1,3 km à 8,1%), toch wel van haar pluimen. Movistar en SD Worx vonden elkaar op tijd in de achtervolging en wisten zo de vlucht van Spratt weer onschadelijk te maken. Die laatste begon nog wel met voorsprong aan de Cherave, maar was er al snel aan voor de moeite.

Op de steile stroken van de Cherave nam Vollering de koers in handen, en de Nederlandse wist met een langgerekte inspanning de groep der favorieten stevig uit te dunnen. Lippert, Niewiadoma en Mavi García gingen nog goed mee met Vollering, Van Vleuten had daarentegen alle moeite om het tempo van haar jongere landgenote bij te benen. De wereldkampioene wist op karakter echter nog wel te overleven, en wist de schifting in aanloop naar de Muur van Hoei dus te overleven. Met een eerste elitegroep van elf rensters trokken we vervolgens aan de allesbeslissende slotklim van 1,3 kilometer, aan 9,6%.

Van de voet naar de top: Vollering imponeert op Muur van Hoei

Vollering, Lippert, Van Vleuten, Niewiadoma, García, Gaia Realini, Elise Chabbey, Moolman, Longo Borghini, Silvia Persico en Veronica Ewers: deze elf rensters bleven over na de Côte de Cherave, al kwam een groepje met onder meer Van Anrooij nog terug in aanloop naar de Muur. Aan de voet zagen we eenzelfde beeld: Vollering nam de kop, met in haar wiel Niewiadoma. De winnares van de Amstel Gold Race trok al zeer vroeg door, reed Niewiadoma uit het wiel, maar het was zeker nog niet binnen voor Vollering. Lippert bleek nog over de nodige reserves te beschikken en reed naar het wiel van Vollering.

Vollering zat echter nog niet door haar beste krachten heen en wist met een nieuwe versnelling de tegenstand definitief te kraken. Lippert moest het hoofd buigen en eindigde op gepaste afstand als tweede, Realini kwam als derde over de streep. Van Vleuten kwam niet verder dan de zevende plaats, Yara Kastelijn (10e) was de derde Nederlandse in de top-10.