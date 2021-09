Van Vleuten hoorde na de eerste bocht niets meer: “Heel blij dat Ellen gewonnen heeft!”

Annemiek van Vleuten moest maandagmiddag genoegen nemen met brons op het WK tijdrijden. De tweevoudig wereldkampioene strandde op 24 seconden van winnares en landgenote Ellen van Dijk. Vlak na de finish sprak ze meteen haar bewondering uit, toen haar verzorgster het nieuws mededeelde. “Aaaah, wat leuk! En dat zeg je nu pas?!”, glimlachte ze.

De renster van Movistar – die ook Marlen Reusser voor zich moest dulden – doet haar verhaal tegenover de NOS. “Deze uitslag is er een die me niet helemaal verrast”, vertelt ze. “Maar ik hoopte zelf ook om die trui te kunnen pakken. Onderweg was ik ook heel goed op weg. Ik zag hoge vermogens voorbij komen en ik viel nergens stil. Het ging echt heel lekker, ik heb gewoon een super goede tijdrit gereden. Daar ben ik heel blij mee.”

Van Vleuten stelt dat het dan simpelweg afwachten is waar het schip strandt. “Op dit parcours was dat de derde plek. Ik heb ook nog niet vaak zo’n hoog gemiddeld vermogen kunnen rijden. Dus ik denk dat ik heel tevreden moet zijn en moet accepteren dat er twee rensters beter waren op dit parcours. Én dan vind ik het wel heel erg mooi voor Ellen dat zij hier de titel pakt op een parcours wat haar écht ligt. Een super eerlijk parcours.”

Geen communicatie

In een persbericht van haar ploeg laat de Nederlandse toprenster echter verstaan dat ze ook tegenslag kende onderweg. “Mijn radio deed het niet. Direct na de eerste bocht viel mijn apparatuur uit. Ik ontving dus geen informatie en wist onderweg ook niets over de tijdsverschillen. In dit geval ben ik ‘blij’ dat het gat met Ellen 24 seconden was en niet één of twee. Want dan had de communicatie wel degelijk het verschil tussen winst of verlies kunnen maken.”