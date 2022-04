Van Vleuten geklopt door Kopecky: “Ze was gewoon te goed”

Annemiek van Vleuten was in 2011 en vorig jaar al de beste in de Ronde van Vlaanderen en deed zondag opnieuw een gooi naar de zege in Vlaanderens Mooiste. De renster van Movistar kreeg in Oudenaarde de kans om voor de zege te sprinten, maar bleek niet opgewassen tegen Belgisch kampioene Lotte Kopecky.

Van Vleuten klonk na afloop nog behoorlijk opgewekt. “Lotte was vandaag echt te goed. En ik was ook wel een beetje het slachtoffer van het numerieke overwicht van SD Worx. Maar ik ben zelf ook positief verrast over mijn eigen ploeg. Vorig jaar zat ik meestal nog alleen in dit soort koersen, nu kon ik rekenen op steun in de finale. Vooral Emma (Norsgaard, red.) was erg goed. Het is leuk om dan nog een snelle kaart achter de hand te hebben.”

Van Vleuten zat echter wel alleen na de laatste passages van de Oude Kwaremont en de Pateberg en moest het opnemen tegen twee rensters van SD Worx: Kopecky en Chantal van den Broek-Blaak. “Lotte had opnieuw een geniale dag. De Paterberg was mijn laatste kans om weg te rijden, maar ze speelde het goed. Ik zat vervolgens in de tang.”

In de sprint om de overwinning stond er geen maat op Kopecky en dus moest Van Vleuten genoegen nemen met de tweede plaats.

Chantal van den Broek-Blaak (3e): “Zegt veel over de teamspirit” Chantal van de Broek-Blaak speelde in de finale een cruciale rol voor de uiteindelijk winnares Lotte Kopecky. De ervaren Nederlandse, in 2020 zelf nog succesvol in de Ronde van Vlaanderen, cijferde zich in de slotfase volledig weg voor haar Belgische ploeggenote. “Het zegt veel over de teamspirit. We stonden na de finish allemaal te juichen. Bovendien zaten we tijdens de koers allemaal in de eerste groep.” “We reden allemaal een erg goede wedstrijd”, aldus Van den Broek-Blaak, die in de finale zelf ook nog probeerde om weg te rijden. “Als ik weg was gebleven, had Lotte dat ook prima gevonden. Ik kwam vervolgens in een bepaalde situatie terecht en toen was het simpel. Toen we nog met z’n drieën waren, besloot ik de kop te pakken en mijn kansen op te offeren. Ik ben blij dat ik zelf ook nog op het podium sta.”