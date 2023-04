Van Vleuten extra gemotiveerd voor laatste Amstel: “Moet het juiste moment kiezen”

Annemiek van Vleuten heeft een uitpuilende erelijst, maar de Amstel Gold Race won ze nog nooit. Vandaag krijgt de 40-jarige renster, die na dit seizoen afscheid neemt van het profpeloton, nog één laatste kans. “Het maakt me wel extra gemotiveerd”, zei ze voor de start tegen L1.

“Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik: wat vroeg! Maar daarna dacht ik meteen: dat moet ik niet denken, want het is mijn laatste. Time to shine”, lachte Van Vleuten, die vervolgens de vraag kreeg of ze extra ging genieten van haar laatste deelname. “Het wordt niet per se genieten, want bij koersen komt ook altijd wat druk, je wilt presteren. Het genieten komt misschien meer als ik volgend jaar de toerversie zou doen. Maar het maakt me wel extra gemotiveerd.”

Hoe ze precies gaat koersen, kan Van Vleuten nog niet zeggen. “Ik heb altijd wel een plan bedacht, maar ik moet altijd met mijn hart koersen. Het is ook niet een heel strak plan. Dat kan hier ook niet, want er is niet één moment waarvan ik denk: daar moet ik gaan. Als er een klim van tien minuten in zou zitten of bijvoorbeeld de Camerig, dan zou ik denken: daar ga ik. Nu zijn het allemaal net wat te korte klimmen, dus moet ik het een beetje van het koersverloop hebben en het juiste moment kiezen.”

Het weer in Zuid-Limburg is enigszins grauw. Speelt dat nog in het voordeel van de taaie Van Vleuten? “Op zich zijn nadelige omstandigheden altijd in mijn voordeel”, zegt de wereldkampioene Cruijffiaans. “Maar wat dat betreft, heb ik liever dat het veertig graden is.”